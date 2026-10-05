Зеленский не сдержал эмоции и показал известный знак 5.10.2026, 11:20

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Скриншот: bratygadiukiny / Instagram

Видеофакт.

Президент Владимир Зеленский во время концерта, приуроченного ко вручению премии «Национальная легенда Украины». Соответствующее видео артисты опубликовали 2 октября в Instagram.

Когда молодые артисты во время своего выступления на сцене обратились к «Братам Гадюкіним», Зеленский, который также сидел в зале, не сдержался и тоже повернулся к музыкантам, заметил «Гордон».

В знак поддержки легендарной группы он поднял вверх два кулака с выпрямленными указательными пальцами и мизинцами.

Церемония награждения состоялась в конце августа, но «Брати Гадюкіни» решили показать этот эпизод именно сейчас.

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