Каспаров намекнул, что скоро могут появиться люди, способные закончить войну в Украине 5.10.2026, 7:37

1,320

Гарри Каспаров

Фото: Getty Images

К власти в некоторых странах Европы придут достойные лидеры.

Один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров объяснил, почему Путин не решится применить ядерное оружие: «Китаю нужно, чтобы война продолжалась, то есть интересы Китая требуют того, чтобы никакого ядерного оружия не было. Пусть воюют бесконечно. Это Китай устраивает, но никакого изменения мирового порядка без разрешения из Пекина не будет, поэтому все эти угрозы для слабонервных. Мы там такое сделаем. Ничего не сделаете».

Своими мыслями политик поделился со зрителями YouTube-канала «Форум свободной России».

Российский оппозиционер назвал то, что может быстро остановить войну и решить многие другие проблемы в Европе: «Хорошо было бы, конечно, если бы на Западе были настоящие лидеры. Неплохо бы ракеты в Литву поставить, чтобы до Москвы долетала за десять минут. Вот это бы решило все проблемы сразу, война бы кончилась, но на Западе нет таких людей. Может быть, будут на Западе такие люди».

«Выборы в Латвии прошли, в Швеции меняется обстановка. Я там был пару дней. Такое ощущение, что, глядишь, там все поменяется. Кстати, как только ты бросаешь ядерную ракету на украинский город, то сразу и шведы, и финны затребуют чего-то, и ядерные ракеты у них появятся. Если совсем уж сбесился, то бешеных волков надо пристреливать», — обнадежил Каспаров.

Также политик сообщил: «Собака, которая лает, не кусает. Бомбить Путин будет по-другому. Ему по большому счету это не надо. У него другой план. Отдаем должное, план работает, план запугивания и план, связанный с изменением политической ситуации в Европе, а для этого надо использовать механизм выборов, соответственно создавать критические ситуации в странах. Посмотрите, что во Франции происходит. Я практически уверен, что не на ровном месте это получилось».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com