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Зеленского спросили о возможности атаки на Керченский мост

  • 5.10.2026, 7:03
Зеленского спросили о возможности атаки на Керченский мост
Иллюстрационное фото

Киев будет отвечать на российские удары по украинской логистике и инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет отвечать на российские удары по украинской логистике и инфраструктуре. Россия сама выбирает путь дальнейшей эскалации, а Украина располагает собственными военными программами и операциями для ответа стране-агрессору.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

В ходе общения с журналистами президента спросили, рассматривает ли Украина возможность зеркального ответа на российские удары по мостам в Киеве, в частности возможность атаки на незаконно построенный Россией мост через Керченский пролив.

«У нас есть свои программы, свои шаги, свои операции в соответствии с задачами и приоритетами Сил обороны», – ответил на это глава государства.

Вместе с тем Зеленский однозначно заявил, что российские атаки не останутся без ответа.

Президент отметил, что в первую очередь Украина будет рассматривать объекты, имеющие военное и логистическое значение.

Речь идет о маршрутах, которые Россия использует для переброски вооружений, военной техники и других ресурсов, необходимых для ведения войны.

По словам украинского лидера, нынешние действия российского диктатора Владимира Путина не свидетельствуют о готовности Кремля завершить войну.

«Это не лицо, готовое к окончанию войны, это не мирное лицо», – подчеркнул глава государства.

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