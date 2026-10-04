СБУ поразила два российских истребителя на аэродроме в Адыгее 1 4.10.2026, 21:13

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Расстояние до цели от украинской границы составило около 500 км.

Служба безопасности Украины заявила, что в ночь на 4 октября поразила два российских истребителя на военном аэродроме Ханская в Республике Адыгея (РФ) — Су-35 и Су-34.

Об этом говорится в сообщении СБУ в воскресенье, 4 октября.

Там отметили, что расстояние до цели от украинской границы составляет около 500 км.

В частности, беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ поразили:

Су-35 — многоцелевой истребитель, считающийся одним из самых современных боевых самолетов государства-агрессора РФ (его экспортная стоимость — около $100 млн);

Су-34 — истребитель-бомбардировщик, являющийся ключевым самолетом российской тактической авиации (экспортная стоимость — около $50 млн).

Также был поражен склад боеприпасов на территории аэродрома Ханская.

Оба пораженных самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБов), которые российские агрессоры массово применяют на линии фронта и по украинским городам.

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