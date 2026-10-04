Украина нанесла массовый удар по военным аэродромам россиян 2 4.10.2026, 11:07

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Аэродром «Ханская»

Поражены объекты в Адыгее, Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

Беспилотники в ночь на 4 октября атаковали Адыгею. Под удар попал военный аэродром Ханская недалеко от Майкопа, пишет украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей. На объекте начался пожар. В паблике «ЧП Майкоп» подтвердили возгорание после атаки, но не уточнили, где оно произошло. В комментариях жители рассказали, что дроны летали «всю ночь», в городе включали сирены, также были слышны взрывы.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о перехвате и уничтожении 28 украинских беспилотников в Майкопе и пригороде. По его словам, никто не пострадал. Зафиксированы повреждения кровли и остекления нескольких частных домовладений. Канал Supernova+ утверждает, что целями атак ВСУ стали «все места пусков дронов по Украине», в том числе Майкоп.

Аэродром Ханская расположен в 6 км от города. Там базируются истребители Су-30, Су-24, Су-34 и военно-транспортные самолеты Ан-12, с помощью которых российские военные наносят удары авиабомбами по Украине и перевозят боеприпасы для боевой авиации. Ранее аэродром неоднократно становился целью ВСУ.

Также, по данным мониторинговых каналов, в ночь на 4 октября были атакованы аэродром Гвардейское возле Симферополя в Крыму и аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Минобороны России отчиталось, что вечером в субботу и последующей ночью военные сбили 559 украинских БПЛА, в том числе над Адыгеей, Крымом и Кубанью.

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