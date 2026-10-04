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Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ

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  • 4.10.2026, 8:40
  • 8,158
Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ

На аэродроме «Ханская» вспыхнул пожар.

В окрестностях российского города Майкоп (Республика Адыгея, РФ) местные жители сообщают о серии взрывов и пролете дронов. Также на аэродроме зафиксирован пожар после попадания, пишет «Фокус».

По данным российских пабликов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. Кадры возгорания на аэродроме опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.

«Майкоп. Местные жители сообщают о нападении и пожаре на аэродроме «Ханская», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот
Фото: Exilenova+

В местных группах жители сообщают как минимум о 10 взрывах вблизи аэродрома и о возникновении пожара.

Из открытых источников известно, что аэродром «Ханская» расположен в 6 км от города Майкоп. На этом аэродроме на спутниковых снимках видно расположение самолетов типов Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12, которые используются ВКС РФ для нанесения ударов авиабомбами и перевозки боеприпасов для боевых самолетов.

Жители Майкопа сообщают о десятке взрывов в районе аэродрома ВС РФ
Фото: скриншот
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