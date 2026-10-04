Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ

Дроны атаковали Республику Адыгея в РФ15
- 4.10.2026, 8:40
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На аэродроме «Ханская» вспыхнул пожар.
В окрестностях российского города Майкоп (Республика Адыгея, РФ) местные жители сообщают о серии взрывов и пролете дронов. Также на аэродроме зафиксирован пожар после попадания, пишет «Фокус».
По данным российских пабликов, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны БПЛА. Кадры возгорания на аэродроме опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.
«Майкоп. Местные жители сообщают о нападении и пожаре на аэродроме «Ханская», — говорится в сообщении.
В местных группах жители сообщают как минимум о 10 взрывах вблизи аэродрома и о возникновении пожара.
Из открытых источников известно, что аэродром «Ханская» расположен в 6 км от города Майкоп. На этом аэродроме на спутниковых снимках видно расположение самолетов типов Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12, которые используются ВКС РФ для нанесения ударов авиабомбами и перевозки боеприпасов для боевых самолетов.