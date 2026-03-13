БПЛА долетели до Адыгеи и атаковали военный аэродром 4 13.03.2026, 12:00

5,410

Появилось видео взрывов в отдаленном от Украны регионе РФ.

В ночь на 13 марта дроны атаковали военные и стратегические объекты в Республике Адыгея, которая входит в состав РФ. По предварительной информации, под атаку мог попасть военный аэродром «Ханская», пишет Диалог.UA после анализа мессенджеров и соцсетей.

Глава Адыгеи Марат Кумпилов подтвердил, что ночью 13 марта дроны атаковали объекты в этом регионе. По его словам, российская ПВО в районе Майкопа якобы уничтожила более 20 украинских БпЛА. Он утверждает, что разрушений нет.

В сводке Минобороны РФ говорится, что сегодня ночью над Адыгеей российская ПВО якобы сбила 29 украинских дронов, а еще 25 – над территорией Краснодарского края. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Жители Адыгеи утверждают, что ночью 13 марта взрывы раздавались в районе станице Ханская под Майкопом, а именно там находится военный аэродром, который активно использует армия РФ.

Ранее на этом аэродроме дислоцировалась 272 учебная авиационная Полоцкая авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища, поэтому по ней наносили удары ВСУ.

Например, военный аэродром под Майкопом украинские БплА атаковали еще в октябре 2024 года. 13 марта ВСУ нанесли воздушные удары по стратегическим и военным объектам в разных регионах России.

Например, украинские дроны пролетели около 1300 км и атаковали военный химический завод «Уралхим» в Кировской области. Это предприятие выпускает аммиачную селитру, которая используется при производстве взрывчатых веществ, поэтому является законной целью для ВСУ.

Ранее украинские дроны атаковали и другие стратегические и военные объекты в Адыгее. Например, под удар попадал местный нефтеперерабатывающий завод в городе Энем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com