Взрывы в Калуге: под удар попал завод по производству ракет «Искандер» и Х-101 3 4.10.2026, 9:20

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Фото: Яндекс Карты

Появились новые данные об успешной атаке.

В ночь на 3 октября 2026 года в Калуге (Россия) прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Впоследствии стало известно, что целью атаки стало предприятие АО «Восход», также известное как Калужский радиоламповый завод, которое занимается производством электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса. О возможном попадании на территорию предприятия сообщил OSINT-проект Supernova+.

Судя по видеозаписям, попавшим в сеть, и показаниям местных жителей, на которые ссылается Supernova+, на территории завода вспыхнул пожар. При этом независимо установить масштаб повреждений завода пока невозможно. Также нет подтвержденных данных о том, какая именно часть предприятия могла быть повреждена.

Фото: Exilenova+

Кстати, судя по видео, для поражения объекта могли быть использованы крылатые ракеты или украинские беспилотники с реактивным двигателем, ведь непосредственно перед взрывами отчётливо слышен характерный звук их работы. Вместе с тем, официального подтверждения со стороны украинского командования о проведении этой операции на момент публикации нет.

Сообщение жителя Калуги об объекте, подвергшемся удару в ночь на 3 октября

Фото: Скриншот

Что известно о ночной атаке на Калугу

Утром 3 октября российские источники сообщили о нападении беспилотников на Калужскую область.

Губернатор региона Владислав Шапша заявил в своём Telegram-канале, что российская ПВО якобы сбила над Калугой, а также над Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами 13 БПЛА.

По его словам, в результате атаки в Калуге были повреждены многоквартирные дома. Ранее также сообщалось о людях, получивших незначительные травмы осколками стекла. Госпитализация, по словам губернатора, не потребовалась.

Российское Минобороны впоследствии заявило об уничтожении в общей сложности 218 украинских беспилотников над территорией РФ и оккупированными территориями в ночь на 3 октября.

Какое предприятие могло стать целью

На фоне ночной атаки в сети появились утверждения о том, что одним из возможных объектов удара могло стать предприятие российского военно-промышленного комплекса «Калужский радиоламповый завод», которое в настоящее время работает как АО «Восход».

По данным украинского государственного портала «Война и санкции» при ГУР Минобороны Украины, завод «Восход» — это не просто промышленная площадка, а ключевой производитель высокоточной микроэлектроники для российского оружия. Более 90 % всей продукции предприятия поставляется непосредственно для нужд армии РФ.

Завод производит электронные компоненты, без которых российские ракеты просто не смогут летать:

Для крылатых ракет Х-101: предприятие поставляет операционные усилители для вычислительных блоков и аналоговые ключи, входящие в состав электронных блоков ракеты.

Для ракет «Искандер-К»: здесь производят магистральные передатчики бортового вычислителя «Заря-61М», а также компоненты для инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4.

Для баллистики «Искандер-М»: «Восход» производит специализированные микросхемы РУД20.

Кроме того, завод занимается обслуживанием бронетехники: производит установки для химической очистки стволов танковых орудий Т-72 и приборы для проверки генераторов БМП-2 и БМП-3. Также предприятие поставляет оборудование для механической фиксации взрывателей артиллерийских боеприпасов различных калибров.

Кроме того, в Калуге работает АО «Тайфун» — предприятие оборонной промышленности, специализирующееся, в частности, на производстве радиолокационного и радиооборудования.

Пробелы в международных санкциях

Украина ввела санкции против «Восхода» в соответствии с указом № 227/2023 от 15 апреля 2023 года сроком на десять лет. Несмотря на это, предприятие до сих пор отсутствует в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании. В целом почти половина из 155 предприятий российского холдинга «Роселектроника» продолжает работать без западных ограничений.

Таким образом, подобные удары Сил обороны на сегодняшний день являются наиболее эффективным способом остановить конвейер российского военно-промышленного комплекса.

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