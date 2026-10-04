Ученые сделали важное открытие о судьбе Трои 4.10.2026, 9:11

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Фото: UNESCO

Раскопки ведутся рядом с южными воротами.

Археологи, работающие в древнем городе Троя в Турции, где есть затонувший город, обнаружили остатки агоры возрастом 2800 лет, что позволило получить новые сведения о трансформации поселения после эпохи бронзы. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Раскопки ведутся рядом с южными воротами Трои VI - важной части города эпохи бронзы. Исследование сосредоточено на связи между Троей бронзового века и более поздним поселением Илион, развивавшимся в архаический и классический периоды.

История Трои насчитывает около 5000 лет: город неоднократно разрушался и восстанавливался в результате военных конфликтов, пожаров и землетрясений.

Отмечается, что это место приобрело широкую известность благодаря связи с гомеровской «Илиадой» и в 1998 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Утраченная торговая площадь Трои

Недавно обнаруженная агора (торговая площадь) находится перед южными воротами Трои VI. Археологи изучают этот участок с 2014 года, стремясь лучше понять, как раннее поселение эпохи бронзы было связано с более поздним городом Илион.

По словам Рейхана Кёрпе, заместителя руководителя раскопок в Трое, исследователи полагают, что в эпоху поздней бронзы эта территория служила рынком. Он отметила, что впоследствии это же место использовали поселенцы, прибывшие сюда примерно через 80-90 лет после того, как Троя бронзового века была покинута жителями. Он сказал:

«Мы считаем, что в эпоху поздней бронзы здесь располагался рынок. Эта агора была возрождена поселенцами, которые пришли сюда примерно через 80-90 лет после того, как Троя бронзового века была оставлена».

Важно, что это открытие свидетельствует о том, что данное место сохраняло свое значение для последующих жителей, возводивших новые сооружения поверх более древних остатков. Похоже, что они не стали полностью заменять раннее поселение, а интегрировали элементы прежнего города в структуру своего собственного поселения.

Древний город, переживший эпоху бронзы

В ходе раскопок были обнаружены фрагменты стен, жилых домов и мощеной дороги, ведущей от нижнего города к южным воротам. Эти находки помогают исследователям определить, какая деятельность велась на этом месте после завершения эпохи бронзы.

По словам Кёрпе, фрагменты керамики и амфоры, обнаруженные вместе с архитектурными остатками, были датированы ранним железным веком. Эти находки свидетельствуют о том, что после завершения эпохи Трои бронзового века город не оставался заброшенным в течение длительного времени.

Остатки сооружений также указывают на то, что части стен Трои VI использовались повторно. Поверх этих более ранних конструкций возводились новые дома, что говорит о том, что последующие общины приспосабливали сохранившиеся городские постройки к своим нуждам. Кёрпе пояснил:

«Это означает, что после бронзового века Троя не была покинута надолго».

Он добавил, что новые поселенцы строили свои дома поверх старых руин и, возможно, использовали некоторые из сохранившихся стен.

Полученные данные предоставляют археологам дополнительную информацию о переходе между различными этапами истории Трои - периоде, который до сих пор оставался недостаточно изученным.

Название Трои сохранялось на протяжении веков

Интересно, что раскопки также проливают свет на взаимосвязь между древними названиями, относящимися к этому месту. Исследователи полагают, что более поздние жители называли свое поселение Илиос или Илион, сохраняя тем самым преемственность с прежним обликом города.

Кёрпе отметил, что поселенцам было известно прежнее название города - Вилуса, и что более позднее наименование помогло сохранить память о древнем поселении.

Руководителем текущего проекта раскопок является Рюстем Аслан, возглавляющий Комитет по раскопкам Трои. Как пояснили участники экспедиции, работы ведутся более детально и на меньшей площади по сравнению с предыдущими исследованиями, включая те, что были начаты еще Генрихом Шлиманом.

Ученые продолжат изучение остатков, обнаруженных у южных ворот, чтобы лучше понять взаимосвязь между Троей бронзового века, поселением раннего железного века и более поздним Илионом. Проводимые работы дополняют новыми сведениями долгую и сложную историю одного из самых известных городов древнего мира.

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