Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом 7 4.10.2026, 8:08

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Фото: Nick Connolly/DW

Ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. У него ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украины нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас», - заявил Мерц на вокзале после того, как прибыл.

Он также отметил, что вскоре для украинцев наступит пятая военная зима. В частности, Россия продолжает бомбить города, жилые дома и теплоэлектростанции. При этом канцлер подчеркнул, что украинцев не сломить.

Кроме того, немецкий чиновник анонсировал встречу с Зеленским и сообщил, что заверит его в сохранении поддержки.

«Наше партнерство - это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными», - резюмировал он.

Отметим, что это первый визит Мерца в Украину с мая 2025 года. По прибытию его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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