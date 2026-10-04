Reuters: Кремль пошел против олигархов 4.10.2026, 6:45

Иллюстрационное фото

Расходы на войну растут.

Самые богатые люди России в этом году покрыли более 1% государственных расходов благодаря «добровольным» пожертвованиям на войну, о которых они договорились с диктатором РФ Владимиром Путиным в марте. Об этом со ссылкой на документы российского государственного бюджета сообщает Reuters.

На закрытой встрече с Путиным присутствовали крупнейшие российские бизнесмены, большинство из которых находится под западными санкциями. В сентябре Путин заявил, что после этой встречи было пожертвовано «сотни миллиардов» рублей.

В этом году у России будет дефицит бюджета на уровне 3,2% ВВП, или 7,3 триллиона рублей (87 миллиардов долларов), что вдвое превышает первоначальный план в 1,6% ВВП. Без пожертвований, которые с начала года уже достигли 471 миллиарда рублей (более 5,6 миллиарда долларов), дефицит мог бы вырасти до 3,4% ВВП.

В Кремле заявили, что неназванный бизнесмен, предложивший эту инициативу, аргументировал ее тем, что многие состоятельные россияне накопили своё состояние в 1990-х годах благодаря связям с государством, поэтому теперь их долг – вносить вклад в государственный бюджет.

Правительство РФ планирует получить в 2026 году 385 миллиардов рублей (примерно 4,6 миллиарда долларов) от продажи активов, которые в последние годы были изъяты у частного бизнеса в рамках крупнейшего перераспределения собственности со времён приватизации 1990-х годов. Среди причин такого шага власти называли нарушение законодательства, коррупцию и иностранное владение стратегическими активами.

В 2025 году российское правительство повысило налоги и увеличило заимствования, чтобы финансировать дефицит и сохранить расходы на военную сферу и безопасность, на которые в этом году планируется направить 38% всех бюджетных расходов.

Поступления от взносов, обозначенных в бюджетных документах как «добровольные поступления», превысили поступления от налога на сверхприбыль корпораций. Его в основном уплачивают металлургические и химические компании, производящие удобрения, которые получили значительную прибыль благодаря высоким мировым ценам на свою продукцию.

Правительство РФ все активнее ищет новые источники доходов. На следующий год оно планирует очередное повышение налогов и усиление борьбы со схемами уклонения от их уплаты.

Одно из повышений налогов, которое, как ожидается, принесет дополнительно 1 триллион рублей доходов в 2027 году, коснется доходов от банковских депозитов, которые из-за высоких процентных ставок стали для многих людей значительным источником прибыли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com