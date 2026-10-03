Ученые: Одеяло действительно «обнимает» 3.10.2026, 21:46

Иллюстрационное фото

Комбинация тепла и тяжести активизировала две зоны мозга.

Учёные захотели понять, как утяжелённое одеяло влияет на эмоции человека и на работу его мозга. Чтобы разобраться в вопросе, команда провела эксперимент с участием 66 человек. Предположительно, никто из них не страдал клаустрофобией, пишет «Нож».

На испытуемых лежали более или менее тёплые грелки разного веса. Всех добровольцев помещали в томограф, где транслировали фотографии близких людей либо портреты незнакомцев.

Если верить результатам эксперимента, комбинация тепла и тяжести активизировала две зоны мозга: вентральный стриатум и среднюю часть островковой доли (инсулы). По словам экспериментаторов, эти области отвечают за ощущение значимости происходящего и за то, как мозг считывает сигналы, поступающие из остального тела.

При этом эффект наблюдался, лишь когда участники смотрели на фотографии близких людей: при просмотре снимков с незнакомцами тот же стимул значимо не влиял на мозг. Связь между двумя зонами органа ЦНС также была слабее при использовании лёгких грелок нейтральной температуры. Иными словами, комфортное тепло и давление тоже сыграли большую роль в пробуждении приятных ощущений.

По версии учёных, мозг похожим образом реагирует на физическое ощущение тепла и на «тепло» от значимого социального контакта. Результаты исследования пригодятся при разработке новых способов поддержки одиноких пожилых людей и пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

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