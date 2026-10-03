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Портников рассказал о «национальной обиде» россиян

  • 3.10.2026, 21:59
  • 2,246
Портников рассказал о «национальной обиде» россиян

Она связана с Украиной.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников в эфире «Эспрессо» рассказал, как стремление украинцев к свободе стало причиной настоящей катастрофы для Москвы в 1991 году.

Журналист напомнил, что 24 августа 1991 года в Москве побеждала демократическая Россия, запрещали КПСС и открывалась дорога к «обновленной федерации братских народов». В тот же день украинцы собрались в Верховной Раде и проголосовали за независимость.

«Голосуют коммунисты, которые всегда боролись с этой независимостью. Голосуют демократы, которые, казалось бы, должны были быть союзниками российских демократов. Голосуют люди с Востока», — перечислил он.

Однако настоящей катастрофой для Москвы, по его словам, стал референдум 1 декабря 1991 года.

«Как свидетель могу четко сказать: никто не верил, что украинцы вообще могут проголосовать за поддержку независимости. Это считалось авантюрой коммунистов и националистов», — рассказал Портников.

По его словам, в Москве были уверены: Харьков, Днепр, Одесса и Донецк — «наши». Он привел и разговор советницы Бориса Ельцина Галины Старовойтовой, которая рассказывала, что накануне голосования Ельцин не сомневался: никто не проголосует за независимость. А если и проголосуют, то Горбачев «как-нибудь разберется».

«Результаты референдума стали величайшей национальной обидой россиян с точки зрения их мифа о себе как о нации», — подчеркнул политолог.

Поэтому, по его словам, среднестатистический россиянин и сейчас убежден, что Союз «развалили Ельцин, Кравчук и Шушкевич в Беловежской пуще», а о референдуме 1 декабря 1991 года в российском сознании просто нет упоминания.

«Но это не значит, что они от нас отказались. Они поняли: если сохраняется хоть что-то украинское — борщ с варениками, гопак с Котляревским, — оно все равно прорастает, и их главная задача — сделать так, чтобы мы перестали быть украинцами», — подытожил Портников.

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