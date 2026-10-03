Зеленский рассказал, о чем несколько раз просил Трампа 1 3.10.2026, 22:19

ФОТО: GETTY IMAGES

В чем могут помочь США?

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, причастны к созданию российского аналога Starlink. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью Financial Times, опубликованном 3 октября.

Как отмечает издание, блокировка Starlink для оккупантов подтолкнула Россию к ускоренной разработке собственной спутниковой сети «Рассвет». По словам Зеленского, в этом ей помогает Китай.

Он рассказал, что Китай работает с Россией над этой технологией, а «Рассвет» может заработать «до конца этого года или в начале следующего». По его словам, Пекин занимается спутниками и помогает России создать аналог Starlink.

Зеленский предупредил, что такая возможность позволит Кремлю повысить точность авиаударов, поскольку Путин усиливает обстрелы Украины перед зимой.

Украинский лидер отметил, что «несколько раз» обращался к Трампу с просьбой о санкциях против причастных организаций, в частности в прошлом месяце в Нью-Йорке, где они встретились на полях Генассамблеи ООН.

МИД Китая, Кремль и Белый дом на запросы о комментариях не ответили. Ранее Пекин отвергал обвинения Зеленского в том, что он поддерживает РФ в войне против Украины.

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