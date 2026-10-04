Соловьев вышел из себя и устроил разборки с Царевым 6 4.10.2026, 6:30

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Из-за наступления ВСУ под Лиманом.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев буквально вышел из себя в одном из эфиров и публично обрушился с обвинениями на бывшего депутата Верховной Рады, предателя Украины Олега Царева. В конце сентября тот в своем Telegram-канале рассказал россиянам правду об успехах украинской армии под Лиманом, заметил «Диалог».

В своем посте коллаборант сообщил о видео Третьего армейского корпуса ВСУ, на котором показаны 250 российских оккупантов, взятых в плен на одном из этапов операции «Вивальди». Там же Царев указал, что российские Минобороны и Генштаб замалчивают случившееся и никак не комментируют видео с пленными, из-за чего у россиян растет недоверие к официальным источникам информации.

Он напомнил, что еще 19 сентября Минобороны РФ отчитывалось о «зачистке кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ» в Лимане, а спустя девять дней россияне увидели видео с сотнями пленных соотечественников на этом участке фронта. Царев привел и другие примеры вранья российского руководства за предыдущие годы полномасштабной войны.

Слова Царева вызвали у Соловьева приступ гнева прямо в эфире. Он перешел на крик и стал обвинять коллаборанта чуть ли не в работе на СБУ и другие украинские спецслужбы. По словам пропагандиста, Царев «запустил информационную бомбу, которую подготовили СБУ, Билецкий и прочие». Соловьев также заявил, что Царев «затягивает в Россию повестку, за которую кого-нибудь другого уже бы посадили за дискредитацию армии».

Затем пропагандист упрекнул коллаборанта в том, что тот живет в России за счет властей. «Мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с милостью нашей власти», — заявил Соловьев.

Он пошел еще дальше и обвинил Царева в гибели российских военных. Пропагандист вспомнил эпизод, который, по его утверждению, произошел в 2022 году под Киевом: якобы из-за звонка Царева военные РФ попали под обстрел.

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