Два вуза из Беларуси попали в мировой рейтинг университетов 8 3.10.2026, 21:38

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Фото: onliner

Университеты оценивали по пяти направлениям.

Белорусский государственный университет (БГУ) и Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) вошли в мировой рейтинг университетов Times Higher Education 2027. Оба вуза оказались в диапазоне 2001+.

В рейтинг, куда включены вузы, которым доверяют студенты, представители академического сообщества, госорганы и эксперты отрасли, попали 2297 учебных заведений из 118 стран и территорий. Первую строчку 11-й год подряд занял Оксфордский университет. Азия по показателям впервые обошла континентальную Европу, а в топ-15 впервые вошли сразу три азиатских университета.

Университеты оценивали по пяти направлениям: качество обучения, исследовательская среда, качество научных исследований, взаимодействие с индустрией и международная деятельность.

Баллы БГУ: обучение — 24,0, исследовательская среда — 11,7, качество исследований — 9,6, взаимодействие с индустрией — 44,5, международная деятельность — 63,5. Итоговый показатель университета составил 12,2–20,3, место в рейтинге — 2001+.

У БГМУ за обучение 25,4 балла, за исследовательскую среду — 10,1, за качество исследований — 4,0, за взаимодействие с индустрией — 16,9 и за международную деятельность — 43,9. Итоговый показатель такой же, 12,2–20,3, а место тоже 2001+.

После первых 300 университетов рейтинг объединяет вузы в группы, если различия в их итоговых результатах статистически незначимы. В 2027 году группы идут по диапазонам, последняя из них — 2001+.

Кроме того, на участие в рейтинге подавался Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Однако у него указан статус Reporter: вуз предоставил данные, но не выполнил критерии для получения места.

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