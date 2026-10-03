Зеленский рассказал о результатах операции «Вивальди» 2 3.10.2026, 21:40

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Украинское наступление продолжается.

Наступательная операция Сил обороны Украины «Вивальди» по состоянию на начало октября еще не завершена. Военным Третьего армейского корпуса удалось освободить примерно 125–140 квадратных километров украинской территории в Донецкой области.

Об этом в интервью агентству Reuters рассказал президент Украины Владимир Зеленский, высоко оценив результаты наступательных действий. «"Вивальди" — очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров», — заявил глава украинского государства.

Он уточнил, что украинские защитники могли начать штурмы еще в 2025 году, однако командование решило перенести начало, чтобы лучше все подготовить.

«Украинские военные хотели начать эту операцию год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери», — сказал президент.

За последние два-три месяца, как отметил Зеленский, возросло количество погибших и раненых российских оккупантов.

«С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц (21–22 тысячи погибших, остальные — тяжелораненые). Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне», — сообщил Зеленский.

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