Сюзерен и вассал 8 Виталий Цыганков

3.10.2026, 21:31

3,912

Почему Лукашенко не может бросить Россию.

Люди нередко задаются довольно наивным вопросом: а может ли Лукашенко переобуться в полете, бросить Россию и побежать на Запад? Если вы что-то знаете о политике, то единственный реалистично возможный ответ – «нет». Лукашенко может пытаться вести какие-то мелкие игры с Западом, но при первой же реальной угрозе своей власти побежит просить спасения в России. Как это и было в 2020-м году.

Недавно Александр Лукашенко в очередной раз клялся в своей преданности России. Произошло это 29-го сентября во время встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Лукашенко подчеркнул, что белорусская политика многовекторности никак не отдаляет страну от России.

«Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего с вами, Российской Федерацией. Поэтому болтовня про эту многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы. И потом, я уже тридцать с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то векторы. Как некоторые даже уже дошли до того, что «Лукашенко – это не союзник». Ну, это дело вкуса. Пока мы (и, думаю, будет так и дальше) находим общий язык с руководством Российской Федерации».

Красноречиво, не так ли? Фактически он оправдывался перед какими-то неназванными российскими блогерами, которые обвинили его чуть ли не в предательстве. Поэтому и говорил далее, что «никакого предательства нет и быть не должно». Таких сентенций, где Лукашенко клянется в максимальной преданности старшему брату, я могу привести сотни.

Знаете, что я заметил за все эти годы? Это довольно традиционная вещь для белорусского диктатора. Как только он или его чиновники предпринимают какие-то хоть самые скромные шаги на западном направлении, после даже самой осторожной попытки нормализации с «западными партнерами», Лукашенко обязательно считает необходимым высказать что-то максимально пророссийское. Чтобы Москва, не дай Бог, не насторожилась и не сочла его «предателем».

И пока Лукашенко оправдывается, Москва устами мелкого чиновника говорит, что он наш и никуда не денется. Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что Беларусь ведет переговоры с США, исходя из целей «союзной интеграции с Россией».

«Наши беларусские друзья всегда подчеркивали, что контакты с Западом возможны исключительно на основании равноправия и взаимного уважения при безусловном соблюдении национальных интересов и задач союзной интеграции с Россией», – сказал Алексей Полищук в интервью российскому агентству «Интерфакс».

Представитель МИД России напомнил, что эти принципы заложены в союзную программу согласованных действий в области внешней политики, очередную версию которой на ближайшие три года утвердят в ноябре на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Представьте иронию ситуации! Настолько мелкий чиновник, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России снисходительно высказывается о политике Лукашенко – мол, не бойтесь, все, что он делает с американцами, – это на пользу нам, Москве.

Клерк третьего уровня фактически указывает Лукашенко, как надо себя вести, чтобы не злить Кремль. Это красноречиво демонстрирует те отношения, которые сложились после 2020-го года между Москвой и Минском, – отношения сюзерена и вассала.

А ведь когда-то многое было по-другому. Лукашенко позволял себе скандалы, гремели газовые и молочные войны, случались личные конфликты. Кстати, отношения традиционно резко обострялись в год избирательной кампании в Беларуси.

Вот что говорил тогдашний президент России Дмитрий Медведев (помните такого?) об отношениях с официальным Минском в ноябре 2010-го, за месяц до президентских выборов:

«Предвыборная кампания там полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятий в адрес российского руководства. За всем этим видно четкое желание поссорить государства, соответственно народы. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия».

А еще Медведев в том своем выступлении заявлял, что Лукашенко в первые же минуты их частного разговора начал негативно высказываться, оговаривать предыдущих руководителей России – Ельцина и Путина.

Сейчас трудно представить, что такое могло быть – тем более если знать, во что превратился тот же бывший президент России Медведев. Но было и отключение российского газа, и фильмы «Крестный Батька» на российском канале НТВ, и молочные войны. А также Минские соглашения, и непризнание Северной Осетии, и непризнание аннексии Крыма, и попытки покупать венесуэльскую и американскую нефть, великолепные политические отношения с украинскими президентами, и даже отказ размещать в Беларуси российскую авиабазу, и встреча в Минске с госсекретарем США Майком Помпео.

Но даже в период самых упорных сражений с Москвой Лукашенко, как я уверен, по-настоящему никогда не собирался никуда уходить от России. Все прежние игры Лукашенко с Западом, как я убежден, были не настоящим «переобуванием», а тактическими шагами, чтобы повысить свою ценность перед Москвой. «Платите мне больше, а то я сбегу на Запад», – как бы говорил Лукашенко.

Поэтому, когда и десять лет назад, и сейчас спрашивают – а не может ли Лукашенко переобуться в полете, изменить свою пророссийскую ориентацию, перекинуться на Запад – как тогда, так и сейчас я отвечаю однозначно – нет.

Как может уйти от России человек, который год за годом слова, что каждому честному беларусу противно слышать:

«Как-то я, человек советский, мне трудно выговаривать – русские, белорусы. Мы единый народ фактически».

Но это все лирика. Дело здесь, конечно, не в каких-то твердых ценностно-политических принципах этого человека – он своей биографией не раз доказывал, что, если ему это выгодно, может сменить любые принципы.

Здесь ряд экономических, политических, кадровых, идеологических и даже психологических причин.

Во-первых, экономика Беларуси сегодня рекордно глубоко интегрирована в российскую. На сегодня туда идет около 67% белорусской внешней торговли, а еще больше через Россию дальше на Восток, в Китай и Казахстан, которые вместе с Россией входят в пятерку главных торговых партнеров Беларуси.

Во-вторых, Запад не доверяет Лукашенко, который сжег множество мостов из-за нарушений прав человека, репрессий, а самое главное – фактически стал соагрессором во время широкомасштабного нападения России на Украину, а беларусская промышленность все активнее работает на российскую оборонку.

В-третьих, любой реальный поворот на Запад потребует уступок, ставящих под угрозу основы его власти (освобождение политзаключенных, проведение свободных выборов, независимая пресса).

В-четвертых, любой намек на прозападный поворот опасен для окружения Лукашенко, состоящего из силовиков (которых на Западе ждет только Гаага) и олигархов: им совершенно не нужен прозрачный и конкурентный бизнес.

При том уровне зависимости от России, которую Александр Лукашенко сам себе создавал долгими годами (а в особенно глубокую яму попал после августа 2020-го года, когда только в Москве, как в том Кощеевом яйце, скрывалось спасение для его власти), реально переобуться он уже не имеет возможности, даже если бы имел такое желание. А он, как кажется, этого хочет – однако реально ничего конкретного сделать здесь не имеет шансов.

Лукашенко может пытаться вести какие-то игры с Западом, но при первой же реальной угрозе своей власти побежит просить спасения в России. Как это и было в 2020-м году. Пока в Москве Путин, а в Минске Лукашенко – эти двое «скованные одной цепью, связанные одной целью».

Виталий Цыганков, «Белсат»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com