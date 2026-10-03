Россияне уронили вертолет Ми-2 с пикапа

Россияне уронили вертолет Ми-2 с пикапа13
- 3.10.2026, 21:33
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Видеофакт.
В Красноярском крае вертолет попытались перевезти на пикапе. Как и следовало ожидать, конструкция оказалась ненадежной, и Ми-2 завалился на бок.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, что фюзеляж вертолета закреплен на кузове пикапа, но во время движения груз потерял устойчивость и опрокинулся.
Пострадавших, судя по имеющимся данным, нет. Информации о том, кому принадлежал вертолет и куда его везли, пока нет. Официальных комментариев от местных властей или владельцев техники не поступало.