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Украинский десантник притворился россиянином и выведал позиции оккупантов

  • 3.10.2026, 21:16
  • 4,316
Украинский десантник притворился россиянином и выведал позиции оккупантов
Фото: Reuters

Враги ничего не заподозрили.

Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений с позывным Морячок во время одного из боевых выходов сумел перехитрить оккупантов, выдав себя за российского военнослужащего. Как информирует «Главком», историю штурмовика бригада рассказала в соцсетях.

Во время движения по территории украинские бойцы неожиданно наткнулись на российского военного. Чтобы не быть раскрытым и выиграть время, Евгений быстро выключил радиосвязь и перешел на русский язык. Он заявил оккупанту, что якобы идет из соседнего леса вместе с побратимом и был вынужден переодеться в форму ВСУ, потому что их собственная сгорела.

«Я выключил свою рацию, перешел на русский язык, говорю: «Так и так. Вот мы идем с этого леса, переоделись в их форму, потому что наша сгорела». Так мы с ним поговорили», — вспоминает Морячок.

Чтобы развеять любые подозрения, боец завел непринужденный разговор: попросил у противника сигарету и воды. Оккупант ничего не заподозрил и даже пытался предостеречь «своих» от украинских беспилотников. Вдобавок он выдал расположение других российских позиций в посадке.

Получив нужную информацию, штурмовики оперативно ушли в укрытие, вышли на связь с командованием и передали координаты врага для поражения беспилотниками.

По словам Морячка, россияне на этом участке были измотаны, без нормальной связи и опыта. Добытые благодаря военной хитрости сведения позволили бойцам 79-й бригады успешно выполнить задачу и закрепиться на позиции.

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