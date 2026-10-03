На выборах в Латвии лидирует партия премьера
- 3.10.2026, 21:20
В парламент также проходят еще пять партий.
По данным экзитполов, на парламентских выборах в Латвии больше всего голосов получила правоконсервативная партия «Объединенный список», которую на выборы ведет нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. В ходе голосования в субботу, 3 октября, ее поддержали 35,6% избирателей, сообщила латвийская общественно-правовая медиакомпания LSM.
Второе место занимает популистская партия «Латвия на первом месте» бизнесмена Айнарса Шлесерса, которая в ходе предвыборной борьбы пыталась заручиться поддержкой русскоязычных избирателей. По итогам экзитполов, за нее проголосовали 11,3%.
Третьей идет прозападная партия «Прогрессивные» с 11,1%, уточняет LSM со ссылкой на опрос избирателей, проведенный в день выборов агентством LETA, LSM и Рижским университетом Страдиня при методологической поддержке исследовательского центра SKDS.
Пятипроцентный барьер преодолели еще три партии: «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (10,8%), национал-консервативное «Национальное объединение» (8,7%) и либерально-консервативное «Новое Единство» (6,7%).
Из четырех коалиционных партнеров в Сейм проходят три
Таким образом, из четырех партий нынешней правящей коалиции в парламент могут попасть только три: «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Новое Единство». Ожидаются сложные коалиционные переговоры.
Выборы проходили на фоне опасений по поводу возможных агрессивных действий со стороны России. Ранее сообщалось, что для охраны выборов в Латвию были переброшены истребители бундесвера Германии.