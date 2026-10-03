Операция «Вивальди» нанесла сокрушительный удар: Кремль опозорился Александр Коваленко

3.10.2026, 13:58

Ножку стула под Герасимовым уже выбили.

Провал РОВ на Лиманском направлении и массовая сдача в плен российских солдат поставили в крайне неудобное положение главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Напомню, что буквально месяц назад, 1 сентября, президент России и военный преступник Владимир Путин во всеуслышание заявил о контроле российскими войсками города Святогорск. Заявление он это делал, когда уже был очевидным провал РОВ на Лиманском направлении, где россияне отступали под натиском Третьего армейского корпуса.

Это уже не первый раз, когда таким образом подставляют Путина. Год назад аналогичный финт был проделан с Купянском, после чего Путин еще два месяца всех убеждал в том, что город контролируется российскими войсками. А буквально этим летом, в июне, Путин выдал очередной стенд-ап про оставшиеся захватить 149 домом из 11 000 в Лимане.

Но настоящей пощечиной для российского военно-политического командования стала демонстрация сдавшихся в плен российских солдат, с которыми провел долгую и основательную беседу командующий 3-м АК бригадный генерал Андрей Билейцкий. Это видео за сутки собрало на разных площадках более миллиона просмотров и умолчать такой позор РОВ было просто невозможно.

И теперь Кремль намерен искать виновного в череде бесконечных провалов на фронте.

Оказать помощь в поиске виноватого уже вызвался нынешний министр обороны РФ Белоусов, с целью во всем обвинить главу ГШ Валерия Герасимова, регулярно докладывающего несоответствующую действительности информацию.

У Белоусова свои корыстные цели – убрать Герасимова и поставить в ГШ ВС РФ своих людей, таким образом, взяв под контроль сразу две фундаментальные в России силовые структуры.

Таким образом, операция «Вивальди» нанесла сокрушительный удар не только по 20-й и 25-й ОВА РОВ на Лиманском направлении, но и разворошила крысиное кубло в Москве. Конечно, расшатать стул под Герасимовым будет очень сложно. Даже под Сергеем Шойгу это оказалось куда проще, нежели под Герасимовым, но первую ножку, можно считать, уже выбили.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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