Из белорусских магазинов исчезнут необычные сырки для зумеров 1 3.10.2026, 13:24

Бренд известен своими вкусовыми экспериментами.

Беларусский производитель мороженого и творожных сырков под брендом Feelin, известный своими необычными вкусовыми экспериментами, объявил о том, что убирает из линейки несколько видов сырков, пишет «Зеркало».

В частности, из магазинов вскоре исчезнут мятные сырки в малиновой глазури, сырок в глазури «капучино» с ароматом печенья и сырок «кофе с корицей» в глазури «соленая карамель».

«У нас не получилось… После длительных трудностей мы пытались перезапустить наши сырочки, но успеха это не принесло. До конца года успевайте насладиться своими любимчиками или попробовать для себя что-то новое. Увы, не у всего хорошего есть продолжение», — говорится в сообщении в соцсетях бренда.

Фото: Threads / feelin_by

Также отмечается, что после перезапуска продаж стало меньше, в итоге решили, что пришло время с ними расстаться.

Тем временем некоторые пользователи в комментариях отмечают, что никогда не видели таких сырков в магазинах, другие признаются, что расстроились, поскольку только недавно открыли для себя эти необычные вкусы и даже успели распробовать, но тут узнали, что они скоро исчезнут.

Отметим, что компания «Нордар», выпускающая сырки под брендом Feelin, основана в 2010 году. Тогда она занималась производством мороженого, однако в 2015 году предприятие выкупило молочный завод в Борисове, модернизировало его и превратило в фабрику десертов, которая постоянно удивляет покупателей необычными вкусами мороженого и сырков.

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