В Могилеве «исчезло» Печерское озеро 3.10.2026, 12:17

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Фото: magilev.by

Местные жители ходят смотреть на необычный ландшафт на его месте.

В Могилеве из Печерского озера исчезла вода, а местные жители ходят смотреть на его дно и рассказывают в соцсетях, что картина выглядит довольно пугающе из-за многолетних илистых отложений.

На самом деле озеро не исчезло — его осушили для масштабной очистки от донных отложений, о которой городские власти предупреждали еще весной, пишет magilev.by.

Фото: magilev.by

Ожидается, что работы продлятся примерно три месяца. Затем затворы гидросооружения перекроют и водоем снова начнет естественным путем заполняться водой. К новому пляжному сезону Печерское озеро вернется в привычный вид, но уже чистым и ухоженным.

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