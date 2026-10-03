В Могилеве «исчезло» Печерское озеро
- 3.10.2026, 12:17
- 2,228
Местные жители ходят смотреть на необычный ландшафт на его месте.
В Могилеве из Печерского озера исчезла вода, а местные жители ходят смотреть на его дно и рассказывают в соцсетях, что картина выглядит довольно пугающе из-за многолетних илистых отложений.
На самом деле озеро не исчезло — его осушили для масштабной очистки от донных отложений, о которой городские власти предупреждали еще весной, пишет magilev.by.
Ожидается, что работы продлятся примерно три месяца. Затем затворы гидросооружения перекроют и водоем снова начнет естественным путем заполняться водой. К новому пляжному сезону Печерское озеро вернется в привычный вид, но уже чистым и ухоженным.