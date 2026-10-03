Раскрыта личность пилота, который хотел разбить самолет Flydubai 3.10.2026, 13:59

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В его социальных сетях обнаружили публикации с главарем «Аль-Каиды».

Пилотом, который во время рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив напал на капитана и, по данным СМИ, пытался получить контроль над самолетом, может быть гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Ранее его якобы отстранили от полетов в Омане из-за подозрений в «экстремистских взглядах». Об этом сообщают CNN и The Wall Street Journal.

По данным собеседников СМИ, в частности израильского чиновника, вторым пилотом на борту был именно Хамам аль-Хаммами. Его профиль в LinkedIn свидетельствует, что он работал в Oman Air, а с июня 2025 года по январь 2026-го – в Royal Air Maroc.

Источник WSJ утверждает, что Оман ранее запретил аль-Хаммами летать из-за подозрений в его радикальных взглядах. После этого его, как сообщается, приняла на работу flydubai.

В соцсетях нашли фото лидера «Аль-Каиды»

CNN обнаружило профиль пилота в LinkedIn. Примерно через девять часов после инцидента там появились два поста.

В одном из них были кадры из кабины пилота Boeing 737 Max – именно такого самолета, на котором в тот день летел аль-Хаммами.

Другой пост, датированный 11 октября 2023 года, содержал видео самолета израильской авиакомпании El Al в Международном аэропорту Дубая. В конце видео были фотографии Аймана аз-Завагири – второго лидера террористической организации «Аль-Каида», а также Хумама Халила Абу-Мулала аль-Балави, который в 2009 году совершил самоподрыв, в результате чего погибли девять человек.

СМИ также сообщают о постах аль-Хаммами в других социальных сетях, которые якобы свидетельствовали о его религиозных и мизогинных взглядах.

Аль-Хаммами учился в Buckinghamshire New University в Великобритании. По данным источников издания, он окончил университет в 2023 году по специальности «авиационный менеджмент».

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