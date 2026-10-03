Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать информацию о палачах режима

Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать информацию о палачах режима22
- 3.10.2026, 11:27
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Зло должно быть названо — с фамилиями, именами, фотографиями.
Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать в фейсбуке информацию о палачах режима, работающих в колониях, сообщает «Радыё Рацыя».
Полина называет их фамилии, публикует фотографии, описывает их участие в пытках и правовом беспределе в отношении политзаключенных женщин, говорит Полина Шарендо-Панасюк:
— Они фактически делают то, что делалось во время сталинских репрессий. И подавляющее большинство сталинских палачей остались безымянными — те, кто расстреливал, подписывал приговоры. Более того, в СССР они считались почетными пенсионерами, получали льготы, хотя их руки были в крови. Зло должно быть названо злом, с фамилиями, именами, фотографиями этих людей, для того чтобы это стало своего рода прививкой на будущее от повторения, от реванша.
Полина будет продолжать это дело. Она призывает всех политзаключенных документировать не только факты пыток, но и обнародовать информацию о конкретных лицах, совершающих это зло.