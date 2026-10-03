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Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать информацию о палачах режима

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  • 3.10.2026, 11:27
  • 18,704
Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать информацию о палачах режима
Полина Шарендо-Панасюк

Зло должно быть названо — с фамилиями, именами, фотографиями.

Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк начала публиковать в фейсбуке информацию о палачах режима, работающих в колониях, сообщает «Радыё Рацыя».

Фото: racyja.com

Полина называет их фамилии, публикует фотографии, описывает их участие в пытках и правовом беспределе в отношении политзаключенных женщин, говорит Полина Шарендо-Панасюк:

— Они фактически делают то, что делалось во время сталинских репрессий. И подавляющее большинство сталинских палачей остались безымянными — те, кто расстреливал, подписывал приговоры. Более того, в СССР они считались почетными пенсионерами, получали льготы, хотя их руки были в крови. Зло должно быть названо злом, с фамилиями, именами, фотографиями этих людей, для того чтобы это стало своего рода прививкой на будущее от повторения, от реванша.

Павел Бурвель
Фото: racyja.com
Фото: racyja.com

Полина будет продолжать это дело. Она призывает всех политзаключенных документировать не только факты пыток, но и обнародовать информацию о конкретных лицах, совершающих это зло.

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