«Скоро их настигнет расплата» 2 8.05.2024, 16:10

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Николай Климович

Белорусы помнят имена жертв и их палачей.

Сегодня — годовщина смерти замученного в лукашенковских застенках Николая Климовича. Пинскому блогеру и правозащитнику был 61 год. Он с 90-х примкнул к белорусскому национальному движению, с 2001 вел блоги под псевдонимом Николай Вересень. Ходил на суды поддержать преследуемых по политическим мотивам. Главный пинский идеолог Валентина Кулак внесла его в черный список для работодателей, он не мог устроится на нормальную работу по специальности, бедствовал, вспоминает Николая читатель сайта Charter97.org:

— Друзья уговаривали Николая воздержатся от критики власти, лукашисты предлагали перейти на их сторону. Он отвечал, что не может жить по-другому.

В 2020 его закрыли в психлечебницу на время выборов. В 2022 его арестовал ГУБОПИк за антивоенную карикатуру на Путина в нацистской форме. Он показывал опричникам удостоверение инвалида, рассказывал про свои проблемы с сердцем. Они смеялись и издевались над инвалидом. Через три дня его из ИВС забрала скорая. В феврале 2022 Николаю за смайлик под карикатурой Лукашенко в «Одноклассниках» присудили год колонии.

Приговор вынес судья Андрей Бычило по обвинению прокурора Ильи Гузаревича. Во время суда Климович напомнил о своих проблемах с сердцем, инвалидности, необходимости постоянного наблюдения врача и приема большого количества лекарств. Объяснял, что заключение для него будет смертельным. Рассчитывал на вменяемость палачей, надеялся, что ему присудят хотя бы домашнюю химию. Но лукашистским «юристам» было важно выслужится перед режимом. Инвалида обрекли на мучительную смерть. Николая арестовали в зале суда, в апреле перевели в колонию. Через две недели он умер. Неравнодушные белорусы собрали за 6 часов на его похороны 4 тысячи евро.

Судью Бычило уже покарал бог, забрав жену и оставив его одного с детьми. 25-летний прокурор Гузаревич выслуживается перед диктатурой всеми путями. Он еще читает идеологические лекции. Например, о пользе «союзного государства».

Борцы за свободную демократическую Беларусь уходят в рай. Их палачам уготованы самые страшные уголки ада. Но скоро их настигнет расплата и при жизни.