Литва подняла в воздух истребители из-за «неопознанных летающих объектов»
- 3.10.2026, 11:59
Работа аэропорта Вильнюса была ограничена.
Желтый сигнал опасности объявили в Вильнюсском уезде, в Укмерге утром 3 октября из-за метки, которая появился на радаре. В небо поднимали истребители, сообщили в Вооруженных силах Литвы.
Жителям разослали уведомления от Вооруженных сил Литвы с призывом знать безопасные места, а также предупреждением не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения, передает портал экстренной службы.
В Вооруженных силах Литвы сообщили, что утром 3 октября обнаружили на радаре «метку».
«Истребители подняты в воздух для выполнения обычной процедуры идентификации», — предупредили в военном ведомстве.
Позже в Вооруженных силах Литвы сообщили об отмене воздушной тревоги.
«Мы можем продолжать нашу обычную деятельность. Истребители не обнаружили никаких объектов в этом районе, а вертолет ВВС дополнительно осмотрит район, где сигнал исчез с радаров».
В связи с воздушной тревогой работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства были ограничены на некоторое время.