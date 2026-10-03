Литва подняла в воздух истребители из-за «неопознанных летающих объектов» 3.10.2026, 11:59

Работа аэропорта Вильнюса была ограничена.

Желтый сигнал опасности объявили в Вильнюсском уезде, в Укмерге утром 3 октября из-за метки, которая появился на радаре. В небо поднимали истребители, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Жителям разослали уведомления от Вооруженных сил Литвы с призывом знать безопасные места, а также предупреждением не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения, передает портал экстренной службы.

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что утром 3 октября обнаружили на радаре «метку».

«Истребители подняты в воздух для выполнения обычной процедуры идентификации», — предупредили в военном ведомстве.

Позже в Вооруженных силах Литвы сообщили об отмене воздушной тревоги.

«Мы можем продолжать нашу обычную деятельность. Истребители не обнаружили никаких объектов в этом районе, а вертолет ВВС дополнительно осмотрит район, где сигнал исчез с радаров».

В связи с воздушной тревогой работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства были ограничены на некоторое время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com