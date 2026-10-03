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Литва подняла в воздух истребители из-за «неопознанных летающих объектов»

  • 3.10.2026, 11:59
Литва подняла в воздух истребители из-за «неопознанных летающих объектов»

Работа аэропорта Вильнюса была ограничена.

Желтый сигнал опасности объявили в Вильнюсском уезде, в Укмерге утром 3 октября из-за метки, которая появился на радаре. В небо поднимали истребители, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Жителям разослали уведомления от Вооруженных сил Литвы с призывом знать безопасные места, а также предупреждением не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения, передает портал экстренной службы.

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что утром 3 октября обнаружили на радаре «метку».

«Истребители подняты в воздух для выполнения обычной процедуры идентификации», — предупредили в военном ведомстве.

Позже в Вооруженных силах Литвы сообщили об отмене воздушной тревоги.

«Мы можем продолжать нашу обычную деятельность. Истребители не обнаружили никаких объектов в этом районе, а вертолет ВВС дополнительно осмотрит район, где сигнал исчез с радаров».

В связи с воздушной тревогой работа аэропорта Вильнюса и использование воздушного пространства были ограничены на некоторое время.

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