Польша с Левандовским разгромила Румынию — 6:0 3.10.2026, 11:46

Роберт Левандовский

Фото: sport.ro

Одним из главных героев стал капитан польской сборной, оформивший хет-трик.

Польша одержала крупную победу над Румынией со счетом 6:0 в третьем туре Лиги B Лиги наций УЕФА. Матч в Варшаве во многом решил эпизод с удалением Раду Драгушина и последующим голом с пенальти, после чего хозяева получили пространство для полного контроля игры. Главной темой обсуждения после финального свистка стали не только шесть мячей, но и возвращение Роберта Левандовского в роль лидера атаки, а также проблемы Румынии после потери защитника, пишет football-fun-live.com.

Урбан получил идеальный вечер, Хаджи говорил о переломном эпизоде

Ян Урбан после матча сделал акцент на зрелости команды. Главный тренер Польши отметил, что раннее численное преимущество изменило сценарий встречи, однако отдельно выделил концентрацию игроков, которые не позволили сопернику вернуться в игру. Для поляков это была важная реакция после неудачного отрезка в Лиге наций, включавшего поражение от Швеции.

Одним из главных героев стал Роберт Левандовский, оформивший хет-трик. Нападающий получил много внимания за эффективность в штрафной и участие в командной работе, а его второй гол после перерыва окончательно снял вопрос о победителе. Сам форвард после встречи подчеркнул важность уверенной игры всей команды, а не только личной статистики.

Георге Хаджи признал, что удаление Драгушина стало ключевым моментом. Румыния до этого пыталась отвечать на давление Польши, но после удаления была вынуждена перестроиться и большую часть времени проводить без мяча. «После красной карточки все стало намного сложнее», — передавали слова тренера румынские журналисты.

Пресса увидела перелом после удаления и возвращение польской атаки

Польские издания после матча сосредоточились на двух темах: влиянии Левандовского и качестве игры команды после кризисного периода. Журналисты отмечали, что капитан сборной не просто забил три мяча, а помогал партнерам создавать моменты и удерживать высокий темп до конца встречи.

В румынской прессе основное внимание уделили удалению Драгушина и сложности задачи после первого тайма. Аналитики указывали, что команда Хаджи потеряла структуру после сокращения состава и слишком часто была вынуждена защищаться низким блоком. При этом отдельные обозреватели отмечали, что даже до красной карточки Польша выглядела активнее и чаще находила свободные зоны.

Независимые футбольные обозреватели также выделяли работу польских полузащитников. Себастьян Шиманьский и Никола Залевский получили положительные оценки за движение между линиями и участие в комбинациях. Итоговый вывод большинства материалов сводился к тому, что Польша воспользовалась преимуществом максимально эффективно, тогда как Румыния не выдержала проверку после раннего удаления.

Особое внимание получила разница в статистике: Польша завершила матч с преимуществом во владении, передачах и ударах. Румыния нанесла всего три удара и ни разу не попала в створ, что стало одной из главных причин критики в адрес гостей.

В обсуждениях фанатов спорили о Левандовском и будущем Румынии

В болельщицких сообществах Польши чаще всего обсуждали выступление Левандовского и возможное значение этой победы для дальнейшей борьбы в группе. Многие пользователи отдельно отмечали, что команда впервые за последнее время выглядела уверенно в атаке и не ограничилась минимальным преимуществом после первого гола.

Среди поклонников Румынии основной темой стала ситуация с удалением Драгушина и состояние обороны. Часть пользователей считала, что красная карточка полностью изменила матч, другие обращали внимание на проблемы, которые проявились еще до удаления. В нейтральных футбольных обсуждениях чаще всего говорили о классе Левандовского и о том, насколько быстро Польша воспользовалась численным преимуществом.

Итог встречи оказался важным не только из-за счета. Польша получила сильный эмоциональный импульс после неудачных результатов, а Румынии предстоит разбирать причины тяжелого поражения и искать решение проблем в обороне.

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