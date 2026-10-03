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19-летний белорусский шахматист Денис Лазавик впервые вошел в топ-100 мирового рейтинга

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  • 3.10.2026, 12:52
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19-летний белорусский шахматист Денис Лазавик впервые вошел в топ-100 мирового рейтинга
Денис Лазавик
Фото: betnews.by

Сейчас белорус занимает 84-е место.

По завершении Всемирной шахматной Олимпиады-2026 обновлен рейтинг ФИДЕ, пишет betnews.by.

19-летний белорусский гроссмейстер Денис Лазавик впервые в карьере поднялся в топ-100. Сейчас он занимает 84-е место. В его активе 2636 очков. В сентябре Лазавик занимал 104-е место.

Лидирует же норвежец Магнус Карлсен (2823), на втором месте Хикару Накамура (2792) из США, тройку замыкает его соотечественник Фабиано Каруана (2784).

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