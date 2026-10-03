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Установлены имя и фамилия создателя российского реактивного «Шахеда»

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  • 3.10.2026, 13:09
  • 4,216
Установлены имя и фамилия создателя российского реактивного «Шахеда»
Ильдар Тазутдинов
Фото: «БИЗНЕС Online»

Расследователи нашли его на видео с Путиным.

Команда OSINT-канала Еvocation.info установила имя россиянина, расхваливавшего перед российским диктатором Владимиром Путиным реактивные «Шахеды» собственного производства, пока они атаковали Киев.

Об этом сообщает evocation.info.

Вечером 2 октября после очередного удара реактивного дрона по Южному мосту в Киеве в сети появилось видео презентации Путину так называемых «Герань-4» и «Герань-5» во время учений «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский».

На видео мужчина в костюме расхваливает возможности дронов, завершая свое выступление словами: «Готовы так же продолжать бить врага. Доклад окончен!».

После этого Путин пожал ему руку, а затем внезапно обнял.

Осинтерам удалось выяснить, кто был этот мужчина, а также данные о нем и его семье.

Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info
Фото: Evocation.info

«Отцом» реактивных «Шахедов» оказался заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» (производитель «Шахедов») по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.

Реактивные «Шахеды» ежедневно атакуют Украину

Напомним, в последнее время россияне начали активно атаковать Украину реактивными «Шахедами». В частности, Киев и область ежедневно атакуют десятки, а то и сотни таких дронов.

Украина разрабатывает и применяет перехватчики реактивных «Шахедов», ведь их сбивать значительно сложнее, чем обычные дроны.

В частности, вчера бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожили российский реактивный ударный дрон «Герань-5». Для перехвата был использован украинский P1-SUN JetKiller от SkyFall.

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