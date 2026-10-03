Армия РФ остановлена на всех фронтах в Украине
- 3.10.2026, 13:29
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Опубликована инфографика.
Войска оккупантов значительно снизили темпы продвижения на фронте в Украине по сравнению с предыдущими двумя годами.
Об этом заявил военный аналитик, осинтер Клеман Молен, опубликовавший инфографику о динамике изменения линии фронта.
По его словам, РФ перехватила инициативу в октябре 2023 года и после этого продолжала продвигаться, несмотря на большие потери. Однако сейчас российские войска практически перестали занимать новую территорию.
При этом Молен подчеркивает, что говорить о полном прекращении продвижения России нельзя. Оккупанты продолжают медленно продвигаться, особенно на отдельных участках Донбасса.
Вместе с тем эти изменения компенсируются территориями, которые украинские силы возвращают в результате контратак на отдельных направлениях.
Аналитик отметил, что опубликованные им недельные данные позволяют увидеть общую тенденцию изменения ситуации на фронте. Он считает, что Россия больше не продвигается с теми темпами, которые наблюдались ранее.