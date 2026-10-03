Шалишь, парниша Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

3.10.2026, 13:44

Что общего у «Амкодора», Лукашенко и Эллочки-людоедки.

В прошлую пятницу, 25 сентября, Александр Лукашенко посещал завод «Амкодор-Лесмаш» в Логойском районе. Предприятие специализируется на производстве лесозаготовительной техники. Государственное агентство БелТА отметило визит Лукашенко большой статьей под заголовком «Ставка Лукашенко на лес сыграла. Как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль».

«АМКОДОР-ЛЕСМАШ удалось занять узкоспециализированную нишу. Конкуренцию белорусскому производителю составляют такие промышленные гиганты, как американский John Deere, финский Ponsse, японский Komatsu», говорилось в статье БелТА.

Когда кто-то начинает конкурировать с мировыми гигантами, сразу вспоминается один колоритный литературный персонаж. Для «Амкодора» конкуренция с промышленными гигантами закончилась, примерно как для Эллочки-людоедки соперничество с миллионершей Вандербильт.

То есть финансовым крахом.

Потому что пока «Амкодор» не начал соперничать, все у него было хорошо. Успешное объединение, занимавшее свою уникальную нишу, продававшее машины в сорок стран мира.

Но Лукашенко все время требовал от «Амкодора», который был вообще-то частной компанией, обеспечить ему полное импортозамещение. Чтобы все было свое, и ничего не надо было покупать у этих западных империалистов. И бывший уже владелец, Шакутин, не мог ему отказать.

«Если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать. Чего бы это ни стоило», - говорил Лукашенко.

Хвастался Лукашенко, а расплачиваться пришлось другим. В результате завод освоил производство 125 новых моделей, ежегодно презентуя по 10-15 новинок. Правда, на пользу ему это не пошло.

Некоторые модели завод выпускал буквально поштучно, так и не сумев наладить их серийное производство. Например, вложили огромные инвестиции в разработку бульдозеров и тяжелых катков, но с разгромным счетом проиграли конкуренцию китайским производителям на российском рынке.

Другие модели, как рубильная машина для измельчения лесосечных отходов в щепу или камнеуборочная машина, были слишком узкоспециализированными, чтобы их в принципе можно было запустить в серию.

Серийное производство таких машин могут себе позволить действительно мировые промышленные гиганты. А «Амкодору» эти машины просто некому продавать. В Беларуси они в товарных количествах не нужны, а другие рынки заняты.

А если вы выпускаете какую-то машину поштучно, то неудивительно, что она у вас получается золотой. Потому что мало того, что вы вкладываете большие деньги в разработку, так вам еще и собирать машину приходится фактически вручную. У «Амкодора» просто не было таких денег.

Поэтому, чтобы выполнить капризы Лукашенко, предприятию все больше и больше приходилось залезать в долги. На начало 2025 года долги «Амкодора» составляли 300 миллионов долларов. Вернуть долги объединение было не в состоянии. Поэтому в том же 2025 году Лукашенко его национализировал. Оплату долгов объединения взяло на себя государство.

Так что агентство БелТА даже не соврало. С мировыми промышленными гигантами «Амкодор» действительно конкурирует. Никто же не говорит, что эта конкуренция для «Амкодора» успешная.

Сейчас правда власти все-таки сделали некоторые выводы. Новый директор «Амкодора» сказал, что предприятие меняет стратегию. Оно не будет больше бесконечно расширять модельный ряд, а сосредоточится на массовом выпуске наиболее прибыльных видов техники.

То есть, всего только понадобилось довести успешное объединение до состояния фактического банкротства, чтобы понять, что ваши импортозамещающие стратегии не работают.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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