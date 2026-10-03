Путин присвоил Кадырову звание генерала армии и вручил краповый берет
- 3.10.2026, 14:17
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Церемония состоялась сегодня в Грозном.
Главе Чечни Рамзану Кадырову, который поддерживает российского диктатора Владимира Путина, присвоили звание генерала армии и вручили краповый берет. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
Погоны генерала армии и краповый берет Кадырову вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (главком Росгвардии) Виктор Золотов. Церемония вручения погон состоялась в субботу, 3 октября, в Грозном.
До сих пор Кадыров имел звание генерал-полковника. Диктатор Путин присвоил ему это звание в октябре 2022 года. Теперь глава Чечни, активно поддерживающий полномасштабное вторжение оккупационной российской армии в Украину, носит высшее воинское звание России.
За что конкретно Путин присвоил Кадырову высшее воинское звание, не уточняется. В кремлевском приказе только говорится, что оно присвоено в качестве «очередного воинского звания высшего офицера».
Рамзан Кадыров вначале в 2009 году стал генерал-майором милиции в системе МВД РФ, а когда перешел в путинскую Росгвардию, то сохранил это звание. В дальнейшем он получал воинские звания в рамках общей военной службы.