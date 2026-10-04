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Причина нападения Путина на Украину

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  • Михаил Ходорковский
  • 4.10.2026, 7:26
  • 18,172
Причина нападения Путина на Украину
ФОТО: EPA/UPG

Следствие — миллион жертв и геополитическая катастрофа для России.

Названа новая причина войны – «уничтожение русских в Украине». Полная хрень!

Как очевидец начала событий в Донецке утверждаю: до вооруженного нападения группировки Стрелкова и до приезда кремлевских провокаторов никакой реальной проблемы не было. Маргиналы оставались маргиналами.

Причина войны с Украиной: агрессия Путина как месть и боязнь успешного примера гражданского сопротивления авторитаризму. Следствие этой войны: миллион жертв и геополитическая катастрофа для России. В обмен на ненужный кусок чужой земли.

Путин, как детей в песочнице, провоцировал европейцев не выступать в переговорах с ним единым фронтом – мол, вам злой Брюссель запрещает, а вы же взрослые. Взрослые, поэтому и не идиоты (ну или не все идиоты), чтобы терять свое преимущество.

«Мы оружия ниоткуда не получаем – опираемся на свои силы», – заявил Путин.

Смешно слышать: люди что, слепые? Кто-то не знает – воевать со страной, в 5-7 раз меньшей, этот великий боец не может без помощи Северной Кореи и Китая.

«Хотели в Европу, все сделали, но нас не взяли», – рассказывает про свои обиды Путин.

Тут на самом деле врет – прекрасно понимал – есть путь к европейскому единству, но он не для диктатур или надо ломать Европу. Сломать не смог. Выбрал несменяемую власть.

«В Европе печальное экономическое положение и дефицит бюджета».

Тут прав – в Европе многовато социализма и поэтому плоховато с экономикой. Только вот в путинской России плоховато с экономикой даже без социализма. Феодализм и диктатура все же еще хуже.

Михаил Ходорковский, Х

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