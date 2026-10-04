Причина нападения Путина на Украину

Причина нападения Путина на Украину19
- Михаил Ходорковский
- 4.10.2026, 7:26
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Следствие — миллион жертв и геополитическая катастрофа для России.
Названа новая причина войны – «уничтожение русских в Украине». Полная хрень!
Как очевидец начала событий в Донецке утверждаю: до вооруженного нападения группировки Стрелкова и до приезда кремлевских провокаторов никакой реальной проблемы не было. Маргиналы оставались маргиналами.
Причина войны с Украиной: агрессия Путина как месть и боязнь успешного примера гражданского сопротивления авторитаризму. Следствие этой войны: миллион жертв и геополитическая катастрофа для России. В обмен на ненужный кусок чужой земли.
Путин, как детей в песочнице, провоцировал европейцев не выступать в переговорах с ним единым фронтом – мол, вам злой Брюссель запрещает, а вы же взрослые. Взрослые, поэтому и не идиоты (ну или не все идиоты), чтобы терять свое преимущество.
«Мы оружия ниоткуда не получаем – опираемся на свои силы», – заявил Путин.
Смешно слышать: люди что, слепые? Кто-то не знает – воевать со страной, в 5-7 раз меньшей, этот великий боец не может без помощи Северной Кореи и Китая.
«Хотели в Европу, все сделали, но нас не взяли», – рассказывает про свои обиды Путин.
Тут на самом деле врет – прекрасно понимал – есть путь к европейскому единству, но он не для диктатур или надо ломать Европу. Сломать не смог. Выбрал несменяемую власть.
«В Европе печальное экономическое положение и дефицит бюджета».
Тут прав – в Европе многовато социализма и поэтому плоховато с экономикой. Только вот в путинской России плоховато с экономикой даже без социализма. Феодализм и диктатура все же еще хуже.
Михаил Ходорковский, Х