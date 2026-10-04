закрыть
4 октября 2026, воскресенье, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кишинев резко отреагировал на бомбардировку Молдовы Россией

8
  • 4.10.2026, 8:59
  • 6,336
Кишинев резко отреагировал на бомбардировку Молдовы Россией
Майя Санду

На территории страны упали пять российских дронов и ракет.

Во время атаки России на Украину 3 октября пять российских средств воздушного нападения нарушили воздушное пространство Молдовы, обломки упали на ее территории. Как пишет Politico, власти страны резко отреагировали на этот инцидент, МИД вызвал посла России.

«Эта война опасно приближается к Молдове. Российские средства воздушного нападения, включая ракеты и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей земле», - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Сообщается, что всего в период с 07:45 до 08:00 над страной пролетели три ракеты и два беспилотника; впоследствии их обломки были обнаружены в восточных районах Молдовы – Хынчештском, Анений-Нойском и Каушанском. На место были направлены полицейские для обеспечения безопасности в зоне падения обломков; в результате инцидента возник пожар, однако пострадавших нет.

Также , по данным zdg.md, Министерство иностранных дел вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста

«МИД подчеркивает серьезность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привел к пожарам и материальному ущербу. Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов», - говорится в заявлении.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин