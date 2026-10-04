Кишинев резко отреагировал на бомбардировку Молдовы Россией 8 4.10.2026, 8:59

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Майя Санду

На территории страны упали пять российских дронов и ракет.

Во время атаки России на Украину 3 октября пять российских средств воздушного нападения нарушили воздушное пространство Молдовы, обломки упали на ее территории. Как пишет Politico, власти страны резко отреагировали на этот инцидент, МИД вызвал посла России.

«Эта война опасно приближается к Молдове. Российские средства воздушного нападения, включая ракеты и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей земле», - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Сообщается, что всего в период с 07:45 до 08:00 над страной пролетели три ракеты и два беспилотника; впоследствии их обломки были обнаружены в восточных районах Молдовы – Хынчештском, Анений-Нойском и Каушанском. На место были направлены полицейские для обеспечения безопасности в зоне падения обломков; в результате инцидента возник пожар, однако пострадавших нет.

Также , по данным zdg.md, Министерство иностранных дел вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста

«МИД подчеркивает серьезность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привел к пожарам и материальному ущербу. Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов», - говорится в заявлении.

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