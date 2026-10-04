Польша вывела на границу с Украиной неожиданное оружие 3 4.10.2026, 12:45

18,128

Фото: Rafał Samluk/Combat Camera Poland

С целью существенного укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

Военно-воздушные силы Польши официально поставили на боевое дежурство легкие истребители южнокорейского производства FA-50GF с целью существенного укрепления безопасности на восточной границе страны и фланге НАТО.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале официального боевого дежурства южнокорейских легких боевых самолетов FA-50GF на восточной границе страны. Об этом польский чиновник сообщил на своей странице в социальной сети X (Twitter).

«Легкие самолеты FA-50GF только что вступили в боевое дежурство. Это означает очередное укрепление нашей восточной границы», — написал глава польского министерства обороны.

По словам министра, южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50GF уже вошли в состав полевого боевого дежурства Военно-воздушных сил Польши. Косиняк-Камыш также отметил, что ввод в строй новой техники является важным шагом для укрепления оборонного потенциала Польши, особенно в районе восточной границы.

Известно, что изначально Польша получила эти самолеты без вооружения, однако впоследствии стране удалось получить и его. Таким образом, теперь FA-50GF могут использоваться для выполнения задач по обороне польского воздушного пространства.

«Хотя самолеты были приобретены без вооружения, нам удалось его получить, благодаря чему они могут служить для нашей обороны», — отметил министр.

Глава министерства обороны также выразил благодарность военнослужащим, которые обеспечили оперативную подготовку самолетов и их интеграцию в систему боевой готовности, отметив, что отныне у Польши появились «новые защитники».

Что известно о польских FA-50GF

FA-50 Fighting Eagle — это легкий многоцелевой истребитель, созданный южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) на базе учебно-тренировочного самолета T-50. Машина спроектирована таким образом, чтобы сочетать учебные задачи с полноценным участием в боевых операциях.

Польша заказала в общей сложности 48 самолетов семейства FA-50. Речь идет о 12 самолетах в версии FA-50GF и 36 самолетах в будущей конфигурации FA-50PL.

Аббревиатура GF означает Gap Filler — «заполнитель пробела». Эти 12 самолетов должны были оперативно укрепить польские Военно-воздушные силы до появления более совершенной версии FA-50PL. Первые самолеты Польша получила в 2023 году.

В польском парламенте отмечали, что 12 самолетов FA-50GF базируются на 23-й тактической авиационной базе в Минске-Мазовецком. Самолеты эксплуатируются польскими Военно-воздушными силами с сентября 2023 года.

Польское Министерство обороны характеризует FA-50 как легкий боевой самолет с современной авионикой и радаром управления огнем. Машина оснащена 20-мм пушкой и может применять управляемое вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», в частности ракеты AIM-9 Sidewinder и AGM-65 Maverick.

По данным польского Министерства обороны, максимальная скорость FA-50 составляет около 1,5 Маха, а боевая нагрузка может достигать 4,5 тонны. Самолет также оснащен системой обмена данными Link 16 и системой идентификации «свой — чужой» стандарта НАТО.

Предыстория закупки самолетов FA-50

Решение о закупке FA-50 Польша приняла в 2022 году. 27 июля 2022 года Варшава подписала рамочное соглашение с южнокорейской компанией KAI на поставку 48 самолетов, а впоследствии заключила исполнительный контракт на первые 12 FA-50GF.

Польское министерство обороны объясняло поэтапную закупку необходимостью быстро усилить потенциал Военно-воздушных сил. Первые 12 самолетов были предназначены для оперативного восполнения существующего пробела, тогда как следующие 36 машин должны получить расширенные возможности и соответствовать стандарту FA-50PL.

По данным польского Сейма, поставки 36 самолетов FA-50PL запланированы на 2026–2028 годы.

В то же время ввод FA-50 в боевое дежурство состоялся после длительной подготовки. Еще в августе 2025 года польское Министерство обороны сообщало, что 2026 год должен стать периодом перехода FA-50 в боевое дежурство.

Таким образом, с 2 октября польские FA-50GF официально приступили к боевому дежурству, а их задача связана, в частности, с укреплением восточного направления Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com