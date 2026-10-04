В Украине создают собственный аналог Starlink 4 4.10.2026, 22:15

О наличии научно-технических разработок сообщил президент Украины.

Киев ведет разработку автономной спутниковой системы связи, предназначенной для удовлетворения военных и гражданских нужд. Одновременно руководство страны настаивает на снятии ограничений по использованию системы Starlink для проведения операций на российской территории.

О наличии научно-технических разработок сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Українська правда» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина». По словам главы государства, страна вынуждена искать альтернативные решения из-за угрозы усиления спутниковых возможностей противника.

Зеленский подчеркнул, что считает справедливым предоставить украинским военным возможность применять терминалы Starlink при нанесении ударов по территории России. Эту позицию он обосновал тем, что в конце 2026 или в начале 2027 года ряд иностранных государств, в частности Китай, может передать Москве соответствующие спутниковые технологии.

Ранее украинский лидер призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, занимающихся созданием спутниковой сети «Рассвет» — прямого конкурента системы компании SpaceX Илона Маска.

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