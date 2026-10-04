Как сохранить картошку до весны 4.10.2026, 21:37

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Иллюстрационное фото

Агроном назвал лучшие сорта и температуру,

Чтобы зимой на столе всегда была вкусная картошка, недостаточно просто вырастить хороший урожай — важно его грамотно сохранить. Корреспондент «ВВ» пообщалась со специалистом в области агрономии и выяснила, как выбрать клубни под конкретные кулинарные задачи и обеспечить ему идеальную зимовку.

Урожайность и лежкость

Сегодня в Государственном реестре Беларуси числится более 170 сортов картофеля, около 60 из них – отечественной селекции. Белорусские сорта хорошо приспособлены к местным условиям, отличаются стабильной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами и подходят для длительного хранения.

– В Витебской области особенно популярны сорта «Перша-цвет», «Манифест», «Скарб», «Рубин», «Нара» и «Вектор». Многие из них хорошо зарекомендовали себя не только на сельхозпредприятиях, но и на приусадебных участках, – рассказал заведующий отделением «Производство продукции растительного и животного происхождения» Аграрного колледжа УО «ВГАВМ» Владимир Ковганов. – Например, наш колледж отдает предпочтение «Рубину» и «Скарбу». При благоприятных условиях урожайность этих сортов достигает 300 центнеров с гектара. «Скарб» ценим не только за урожайность, но и за отличную лежкость: при соблюдении правильного температурного режима он может сохраняться практически до июня.

На любой вкус и цвет

При выборе картофеля стоит учитывать, какие блюда чаще всего готовит семья. Для варки и приготовления пюре специалист рекомендует «Гарантию» и «Велес». Для супов, тушения и жарки подойдут «Десятка», «Сапфир», «Красавік», «Мастак», «Умка» и «Юлия». Однако для зимних запасов важны не только вкусовые качества.

Для длительного хранения лучше выбирать среднепоздние и позднеспелые сорта: плотная кожура защищает клубни от потери влаги и механических повреждений. Картофель нужно аккуратно перебрать и просушить в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Прямых солнечных лучей следует избегать: под их воздействием в клубнях накапливается соланин.

Не следует весь урожай сразу переносить в погреб. После просушки картофель желательно выдержать несколько дней в прохладном проветриваемом помещении, а затем повторно осмотреть.

– Чтобы клубни дольше и лучше хранились, выбирайте их без порезов, пятен и признаков гнили. Землю не следует оттирать с усилием, чтобы не повредить кожуру. Мыть картофель не рекомендуется: оставшаяся влага может спровоцировать развитие гнили, – пояснил Владимир Ковганов.

Оптимальная температура хранения, по словам специалиста, +2…+4 °C. В более теплом помещении клубни быстрее прорастают, а при слишком низкой температуре могут приобрести сладковатый вкус.

Погреб должен быть темным, сухим и хорошо проветриваемым. Картофель можно хранить в ящиках, сетках или закромах, но не слишком толстым слоем: нижние клубни могут запариться и загнить.

Зимой запасы желательно время от времени осматривать.

За последние 5 лет белорусские селекционеры создали 10 новых сортов. Они различаются сроками созревания, цветом кожуры и мякоти, а также кулинарным назначением:

раннеспелые — «Умка», «Юлия», «Красавік»;

среднеранние — «Феникс», «Мастак», «Десятка»;

среднеспелые — «Велес», «Гарантия», «Лекар»;

среднепоздний — «Сапфир».

У сортов «Лекар» и «Сапфир» мякоть имеет необычный фиолетовый цвет.

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