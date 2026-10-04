«Герой Донбасса» убил и расчленил подругу и ее 19‑летнюю дочь 6 4.10.2026, 21:10

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Теймураз Гогиашвили

Теймураз Гогиашвили воевал в сепаратистском батальоне «Спарта».

В Воронежской области силовики задержали 47-летнего Теймураза Гогиашвили, подозреваемого в убийстве московской предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери.

Об этом сообщает Следственный комитет и Росгвардия. Имя задержанного назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, тот признался в обоих убийствах. 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре столицы были найдены фрагменты тела женщины, а также схрон оружия и боеприпасов. Жертвой оказалась 54-летняя бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели (франшиза Subway, паб Beer Pairing в «Депо» и др). Позднее в Новой Москве в ходе обыска гаража подозреваемого силовики обнаружили труп 19-летней дочери убитой.

По данным «Московского комсомольца», Гогиашвили привез девушку в свой гараж и застрелил ее, а после поехал в квартиру предпринимательницы, расправился с ней по той же схеме и расчленил тело. Издание называет мотивом финансовые разногласия. Во время задержания с Гогиашвили была женщина 1986 года рождения — ее проверяют на причастность к преступлению. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «112», это уроженка Луганска. Сам Гогиашвили, пишет паблик, служил в батальоне «Спарта» самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которым командовал Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Бывшая жена задержанного в 2014 году была «министром» юстиции ДНР. В 2019–2021 годах Гогиашвили работал в пропагандистском агентстве «Россия сегодня», а затем в упрощенном порядке получил гражданство РФ, выяснили «Важные истории», изучив утечки. После начала вторжения в Украину в 2022 году он регулярно пересекал границу с «ДНР» и «ЛНР».

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