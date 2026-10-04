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Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей

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  • 4.10.2026, 20:50
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Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей
Фото: Reuters

Миллиардер отписался от нее в соцсетях.

Американский миллиардер Илон Маск и директор по операциям нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис прекратили отношения после нескольких лет совместной жизни, сообщает La Voce di New York.

О расставании 40-летняя топ-менеджер подробно рассказала в социальной сети X. Поводом для публичного заявления стало то, что пользователи обратили внимание: Маск перестал быть ее подписчиком на платформе.

«Трудно без всякого предупреждения пройти путь от любви до расставания за неделю, но иногда так случается», — написала Зилис. Сам предприниматель ситуацию публично не комментировал.

В своем обращении женщина подчеркнула, что не держит обид на миллиардера, «любила его больше жизни» и старалась быть для него источником стабильности и спокойствия. Главным своим приоритетом теперь она назвала воспитание четверых совместных детей: близнецов Страйдера и Эзюр (родились в 2021 году), дочери Аркадии (2024 год) и сына Селдона Ликурга (2025 год). Зилис выразила надежду, что им с Маском удастся остаться близкими друзьями и заботливыми родителями.

Судя по опубликованным Зилис скриншотам переписки, разрыв произошел стремительно. Еще 24 сентября бизнесмен писал ей «Я тоже тебя люблю» и сожалел, что не смог взять ее в Белый дом на прием с председателем КНР Си Цзиньпином. А уже 27 сентября Зилис опубликовала короткую фразу: «Новый день, новая жизнь».

Связь между партнерами долгое время оставалась непубличной. Уроженка Канады и выпускница Йельского университета, Шивон Зилис построила успешную карьеру в сфере искусственного интеллекта. Ранее она входила в совет директоров OpenAI и руководила проектами в Tesla, а затем заняла пост директора по операциям и спецпроектам в основанном Маском стартапе Neuralink.

Об их личных отношениях стало известно только в 2022 году из судебных документов об оформлении опеки над близнецами. Позже, в ходе судебных разбирательств Маска с OpenAI весной прошлого года, топ-менеджерка подтвердила, что после короткого сближения в 2016 году они оставались друзьями, а в 2020 Маск предложил ей стать донором для процедуры ЭКО.

Несмотря на прекращение романтической связи, об изменениях в профессиональном статусе Зилис в Neuralink не сообщается. Она по-прежнему занимает руководящую должность в компании Маска и подчеркивает, что ему самому всегда будет желать счастья.

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