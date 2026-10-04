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Сатурн приблизится к Земле на октябрьском небе

  • 4.10.2026, 21:16
Сатурн приблизится к Земле на октябрьском небе

В этот период кольца и спутники планеты видны лучше.

В октябре земляне увидят сближение с Сатурном, Марс в скоплении Ясли и два метеорных потока. 4 октября Земля и Сатурн сблизятся до 1,26 млрд км. В этот период кольца и спутники последнего видны лучше. Чтобы разглядеть кольца, нужен оптический прибор с увеличением начиная с 20-кратного. Сатурн взойдет на востоке вечером, а около часа ночи будет на юге на высоте до 35 градусов.

В ночь на 5 октября Луна будет рядом с Марсом и поможет найти планету. Марс виден после полуночи низко над горизонтом на северо-востоке. 11 и 12 октября Красная планета пройдет через рассеянное скопление Ясли. В бинокль или телескоп будет видно, как Марс окружают сотни заметных звезд.

В ночь на 9 октября ожидается метеорный поток Дракониды, причем наблюдать его можно на протяжении всей ночи.

В ночь на 22 октября Земля пересечет пылевой шлейф кометы Галлея — поток Ориониды; его интенсивность достигнет 15–20 метеоров в час. Лучше наблюдать перед рассветом, когда точка вылета метеоров в созвездии Ориона поднимется высоко в южной части неба.

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