ВСУ совершили рывок на Донбассе 8 4.10.2026, 21:03

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Иллюстрационное фото

Украинцы провели контратаки у Лимана и Комара.

Финский OSINT-проект Black Bird Group опубликовал собственную оценку изменений фронта: площадь территории Украины под российским контролем за сентябрь сократилась примерно на 190 кв. км. По подсчетам аналитиков, это крупнейшая чистая месячная потеря России с июня 2023 года с учетом как утраченных, так и захваченных участков.

Основной причиной стали украинские контратаки в районе Лимана и в направлении Комара на западе Донецкой области. Обе операции проект считает успешными. Аналитики также отмечают локальные успехи ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

«И Украина, и Россия проводят относительно медленные наступательные операции в условиях интенсивного использования беспилотников», - говорится в анализе. При этом украинские контратаки показывают, что даже при невысоких темпах наступления положение на отдельных участках может существенно меняться.

Российское продвижение в направлении Краматорска и Славянска замедлилось. В целом Black Bird Group оценивает территориальные успехи России в этом году как ограниченные: на большинстве направлений наступление застопорилось. Полный захват Донецкой области к 2027 году аналитики считают все менее вероятным.

Важная особенность подсчета: часть потерь, внесенных на карту в сентябре, могла произойти раньше. В частности, украинская операция «Вивальди» на Лиманском направлении продолжалась все лето, но основные подтверждения ее результатов появились осенью. Поэтому сентябрьская цифра отражает и изменения, о которых стало известно с задержкой.

Оценки других проектов расходятся. ISW также зафиксировал сокращение территории под российским контролем более чем на 80 кв. км. DeepState, напротив, насчитал прирост в 154 кв. км, но сообщил, что еще 270–320 кв. км освобожденной Украиной территории за июль – сентябрь пока не включены в статистику. Rochan Consulting оценил российский прирост примерно в 235 кв. км с учетом потерь.

На этом фоне Владимир Путин 1 октября заявил, что российские войска за сентябрь захватили 1301 кв. км и более чем вдвое ускорили продвижение. Независимые оценки не подтверждают заявленный им масштаб территориальных успехов.

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