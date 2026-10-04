Украина поразила более 51% российских НПЗ

Украина поразила более 51% российских НПЗ1
- 4.10.2026, 21:22
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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. Подобные удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Аналитики Генштаба, Минобороны и разведка Украины оценили последствия недавних дальнобойных атак.
Из строя выведено более 51% мощностей врага, что явилось результатом планомерной работы по обескровлению военной машины РФ.
В частности в последнее время под удары попали Московский, Ярославский и Пермский НПЗ, КИНЕФ и Усть-Луга, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие заводы.
«51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России», - подчеркнул Хмара.
Эффект от украинских операций накапливается и дает ощутимый результат. Одним из главных приоритетов Минобороны остаются дальнобойные ударные дроны, способные поражать цели в глубине РФ.
По словам главы оборонного ведомства, в этом году производство и закупки таких беспилотников выросли в три раза, а возможности для нанесения таких ударов будут масштабировать и дальше.