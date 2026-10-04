закрыть
4 октября 2026, воскресенье, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третий армейский корпус ВСУ разгромил россиян и оттеснил их к реке Черный Жеребец

26
  • 4.10.2026, 22:02
  • 16,552
Третий армейский корпус ВСУ разгромил россиян и оттеснил их к реке Черный Жеребец
Фото: varta1.com.ua

Ликвидирован важный плацдарм войск РФ.

Войска Третьего армейского корпуса ВСУ провели успешную оборонительно-контрнаступательную операцию, полностью разгромив ударную группировку оккупантов, угрожавшую Лиману и Изюму.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов в прямом эфире на YouTube-канале «Бутусов Плюс», сообщает Цензор.НЕТ.

Детали операции «Вивальди»

«Впервые за время войны, с 2022 года, войска Третьего армейского корпуса провели оборонительную операцию во всей полосе своей ответственности. Сначала враг был полностью остановлен, а затем, создав полную атмосферу хаоса и неопределенности для российского командования, скрытно и внезапно была проведена целая серия контратак, целый комплекс операций на тактическом уровне. И на всей этой полосе был проведен контрнаступление, которое привело к решительным результатам и к тому, что враг был разгромлен», — отметил Бутусов.

По его словам, ударная группировка российских войск, которая с севера охватывала Лиман и угрожала Изюму, в результате была полностью разгромлена и оттеснена к реке Черный Жеребец и за нее.

Последствия

Таким образом, ликвидирован самый опасный вражеский плацдарм на этом участке, который действительно создавал угрозу скорой потери Лимана.

По его мнению, это произошло благодаря качественным изменениям в армии и организации управления войсками.

Отдельно Бутусов подчеркивает, что для проведения этой операции Третий армейский корпус не получил ни одной десантно-штурмовой бригады, ни одного штурмового полка и ударного соединения.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин