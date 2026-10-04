Украинский МиГ-29 сбил российский реактивный дрон ракетой 1982 года 1 4.10.2026, 20:37

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Сети опубликованы кадры ночного перехвата российского реактивного беспилотника украинским истребителем МиГ-29. Пилот модернизированного МиГ-29МУ1 уничтожил цель ракетой ближнего радиуса действия «Р-60М».

Истребитель выполнял задачу противовоздушной обороны. На опубликованных кадрах видно, как самолет заходит в хвост дрона, выпускает ракету, которая сама наводится на цель и спустя 3 секунды взрывает дрон в небе.

Сразу после взрыва пилот уводит истребитель в сторону, уклоняясь от осколков.

Р-60М — советская малогабаритная управляемая ракета класса «воздух — воздух». Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая реагирует на тепловое излучение цели, прежде всего двигателя. Разработана в СССР в 1973 году. Модернизированная версия Р-60М была создана и принята на вооружение в 1982 году.

Версия Р-60М — это более поздняя модификация с более чувствительной тепловой головкой самонаведения и увеличенной боевой частью.

Эта ракета входит в состав вооружения МиГ-29 наряду с более современной Р-73.

Украинские МиГ-29 уже применялись для уничтожения реактивных российских беспилотников. В сентябре Воздушное командование «Центр» публиковало кадры такого перехвата, отмечая, что у летчика остается мало времени на обнаружение, прицеливание и поражение цели.

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