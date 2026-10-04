закрыть
4 октября 2026, воскресенье, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский МиГ-29 сбил российский реактивный дрон ракетой 1982 года

1
  • 4.10.2026, 20:37
  • 2,638
Украинский МиГ-29 сбил российский реактивный дрон ракетой 1982 года
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Сети опубликованы кадры ночного перехвата российского реактивного беспилотника украинским истребителем МиГ-29. Пилот модернизированного МиГ-29МУ1 уничтожил цель ракетой ближнего радиуса действия «Р-60М».

Истребитель выполнял задачу противовоздушной обороны. На опубликованных кадрах видно, как самолет заходит в хвост дрона, выпускает ракету, которая сама наводится на цель и спустя 3 секунды взрывает дрон в небе.

Сразу после взрыва пилот уводит истребитель в сторону, уклоняясь от осколков.

Р-60М — советская малогабаритная управляемая ракета класса «воздух — воздух». Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая реагирует на тепловое излучение цели, прежде всего двигателя. Разработана в СССР в 1973 году. Модернизированная версия Р-60М была создана и принята на вооружение в 1982 году.

Версия Р-60М — это более поздняя модификация с более чувствительной тепловой головкой самонаведения и увеличенной боевой частью.

Эта ракета входит в состав вооружения МиГ-29 наряду с более современной Р-73.

Украинские МиГ-29 уже применялись для уничтожения реактивных российских беспилотников. В сентябре Воздушное командование «Центр» публиковало кадры такого перехвата, отмечая, что у летчика остается мало времени на обнаружение, прицеливание и поражение цели.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин