Украинский МиГ-29 сбил российский реактивный дрон ракетой 1982 года

Украинский МиГ-29 сбил российский реактивный дрон ракетой 1982 года1
- 4.10.2026, 20:37
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Видеофакт.
В Сети опубликованы кадры ночного перехвата российского реактивного беспилотника украинским истребителем МиГ-29. Пилот модернизированного МиГ-29МУ1 уничтожил цель ракетой ближнего радиуса действия «Р-60М».
Истребитель выполнял задачу противовоздушной обороны. На опубликованных кадрах видно, как самолет заходит в хвост дрона, выпускает ракету, которая сама наводится на цель и спустя 3 секунды взрывает дрон в небе.
Сразу после взрыва пилот уводит истребитель в сторону, уклоняясь от осколков.
Р-60М — советская малогабаритная управляемая ракета класса «воздух — воздух». Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая реагирует на тепловое излучение цели, прежде всего двигателя. Разработана в СССР в 1973 году. Модернизированная версия Р-60М была создана и принята на вооружение в 1982 году.
Версия Р-60М — это более поздняя модификация с более чувствительной тепловой головкой самонаведения и увеличенной боевой частью.
Эта ракета входит в состав вооружения МиГ-29 наряду с более современной Р-73.
Украинские МиГ-29 уже применялись для уничтожения реактивных российских беспилотников. В сентябре Воздушное командование «Центр» публиковало кадры такого перехвата, отмечая, что у летчика остается мало времени на обнаружение, прицеливание и поражение цели.