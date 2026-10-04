В Украине создали ракету против реактивных Shahed 2 4.10.2026, 20:20

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Зеленский рассказал о ее испытаниях.

В Украине разработали новую малую ракету «Ника», предназначенную для уничтожения реактивных ударных дронов типа Shahed. Об этом 4 октября во время общения с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует «Суспільне».

По словам главы государства, разработку положительно оценивают как украинская, так и немецкая стороны. Впереди – испытания ракеты.

«У нас появляется новая малогабаритная ракета «Ника» против реактивных Shahed. Все положительно, и немцы, и мы, положительно реагируем. Там будут испытания. Пока что смотрим, что может быть позитив», – сказал Зеленский.

Президент также сообщил об успешном испытании нового украинско-немецкого перехватчика «Спыс».

«Важно, что сегодня мы услышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинский перехватчик «Спыс». Был положительный тест», – отметил он.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве 4 октября Зеленский заявил, что сейчас Украина сбивает примерно 85–92% обычных Shahed. В то же время эффективность перехвата реактивных дронов составляет 50–60%. По его словам, в борьбе с ними существенную помощь оказывает авиация, в частности истребители F-16.

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