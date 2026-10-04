В Беларуси началась массовая вакцинация от гриппа 4 4.10.2026, 20:24

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Иллюстрационное фото

Медбригады будут приезжать на работу и домой.

В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа. До конца осени планируют привить около 1,2 млн человек. В этом сезоне активнее будут использовать выездной формат: медицинские бригады готовы приезжать на предприятия независимо от формы собственности, сообщает Министерство здравоохранения.

Это позволит сотрудникам сделать прививку без посещения поликлиники и отрыва от работы. Выездные бригады в организациях здравоохранения уже сформированы.

«Выездные бригады, так называемые, уже сформированы в организациях здравоохранения, и в соответствии с графиками, которые согласованы с руководителями предприятий и организаций, эти выездные бригады будут приезжать и выполнять эту работу. Кроме того, в выездном формате будет проводиться вакцинация лиц пожилого возраста, с ограниченными возможностями, которые сами не смогут беспрепятственно попасть в учреждение здравоохранения», – рассказала в эфире СТВ заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Таким образом, выездную вакцинацию организуют не только на рабочих местах. Медики смогут приезжать к пожилым и маломобильным людям, которым сложно самостоятельно добраться до поликлиники.

Минздрав ранее сообщал, что в сезоне 2026/27 штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Доступны бесплатная и платная вакцинация. Перед прививкой пациента осматривает медицинский работник.

Отдельный акцент делают на группах повышенного риска. Минздрав сообщил, что вакцинации подлежат в том числе 75% работников организаций здравоохранения – как медицинского, так и технического персонала.

Массовая кампания началась 1 октября. В Минздраве напомнили, что особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто работает или учится в больших коллективах.

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