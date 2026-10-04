ВСУ провели массированную атаку по России 1 4.10.2026, 22:28

1,358

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Украина ударила по 11 регионам РФ сотнями дронов.

В течение 4 октября Силы обороны Украины провели новую массированную атаку на разные области России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве признали, что в течение суток российская противовоздушная оборона пыталась отразить масштабное воздушное нападение ВСУ.

МО РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов Украина применила во время новой атаки.

Несмотря на это, из отчета ясно, что речь идет о более чем 300 единицах БпЛА.

Как утверждают россияне, они отражали новое воздушное нападение ВСУ в период с 08:00 до 20:00 по минскому времени.

Минобороны РФ заявило, что их ПВО якобы смогла перехватить и уничтожить 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На этот раз россияне пытались сбивать дроны ВСУ над территориями:

Курской,

Белгородской,

Смоленской,

Брянской,

Калужской,

Тульской,

Орловской,

Ростовской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

оккупированного Крыма;

акваториями Черного и Азовского морей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com