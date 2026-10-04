В авиакатастрофе бомбардировщика Ту-95МС в РФ погибли офицеры, руководившие ракетными ударами по Украине 4.10.2026, 22:56

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На борту находились девять человек.

Крушение российского стратегического ракетоносца на Дальнем Востоке привело к потере высокопоставленных командных кадров военно-воздушных сил РФ. Среди восьми погибших идентифицированы офицеры, ответственные за организацию и нанесение массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Катастрофа произошла 29 сентября 2026 года возле села Красноярово Амурской области. Самолет Ту-95МС принадлежал к 182‑му тяжелому бомбардировочному авиаполку (войсковая часть 75715, авиабаза «Украинка»). По официальной версии Минобороны РФ, бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, а причиной аварии стал взрыв топлива в воздухе.

Первоначально российские власти сообщали о шести жертвах, однако местное издание «Порт Амур» уточнило, что на борту находились девять человек: один получил ранения, а восемь военнослужащих погибли.

Как сообщает издание «Еспресо» со ссылкой на OSINT-группу DUKE BG,

в составе экипажа находились два подполковника и два майора. По меньшей мере трое из них были непосредственно причастны к методическому обеспечению и выполнению приказов по пускам крылатых ракет по гражданским объектам Украины.

По данным мониторинговых ресурсов и базы данных расследователей, одним из погибших стал 43‑летний подполковник Федор Павлюков. Он занимал должность заместителя командира 182‑го полка по летной подготовке и ранее командовал эскадрильей. Главное управление разведки Украины внесло Павлюкова в список военных преступников за личное участие в организации воздушных атак.

Вторым опознанным офицером стал 40‑летний майор Андрей Лобанов, заместитель командира авиационной эскадрильи того же полка. Исследователи подтвердили его личное участие в боевых вылетах: в частности, 29 мая 2023 года он управлял Ту-95МС, выпустившим шесть крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Третьим фигурантом стал 36‑летний майор Андрей Герасимов, командир эскадрильи 121‑го полка с базы в Энгельсе, который также участвовал в нанесении массированных ударов по украинской энергетике.

Только с февраля 2022 года по август 2025 года российская стратегическая авиация с использованием самолетов Ту-95МС и Ту-160 запустила по Украине 2354 крылатые ракеты типов Х-101, Х-555 и Х-55СМ. Официальный список всех погибших на амурском борту российская сторона до сих пор публично не раскрыла.

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